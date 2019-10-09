Королева Іспанії Летиція одягнула бюджетне плаття з пітоновим принтом на офіційний захід: фото

Король Іспанії Філіп VI і його харизматична дружина Летиція організували прийом у палаці Сарсуела, на якому іспанська королева приголомшила своїм стильним образом.

Іспанська королева Летиція завоювала любов народу через скромність і простоту у виборі гардеробу. Ексжурналістка часто виходить на публіку в одязі, який можна придбати під час знижок у демократичних брендів, а також повторює свої образи.

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Так, для виходу Летиція приміряла сукню-сорочку довжини міді з популярним впродовж останніх сезонів анімалістичним пітоновим принтом. Це плаття жінка придбала в іспанської марки Massimo Dutti і його вартість складає близько 3000 гривень. Свій образ кохана Філіпа VI доповнила нюдовими туфлями-човниками на підборах з колекції Carolina Herrera.



Королева Іспанії Летиція / Getty Images



​Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Що цікаво, Летиція вже одягала цю сукню у лютому 2019 року, коли іспанське королівське подружжя зустрілося з президентом Перу Мартіном Віскаррою і його дружиною в Мадриді. Тоді ексжурналістка завершила образ туфлями вишневого кольору.



Іспанське подружжя на зустрічі з президентом Перу і його дружиною / Getty Images