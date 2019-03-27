Королева Іспанії оголила плечі в розкішній сукні: фото

Королева Летиція за часи правління Філіпа VI стала своєрідним еталоном жіночності та витонченості. Навіть бюджетні образи вона з легкістю перетворює на феєричні. Днями Її Величність приголомшила громадськість досить пікантною сукнею на офіційному заході.

Королівське подружжя Іспанії вирушило у чергову міжнародну поїздку. Цього разу король Філіп VI та його чарівна дружина Летиція відправились до Аргентини, де вже встигли взяти участь у запланованих урочистих заходах. Зокрема, 26 березня у готелі Four Seasons відбувся офіційний прийом, який організувала перша леді країни Хуліана Авада.

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Для такого особливого вечора Її Величність вирішила дещо порушити королівські правила та обрати розкішну сукню з оголеними плечима. Вбрання було насиченого вишневого кольору, що виглядало дуже ефектно. Розкішний образ королева Летиція доповнила туфлями-човниками, маленьким клатчем, елегантною зачіскою та діамантовими прикрасами.

Водночас перша леді Аргентини зустріла гостей у стильній міні-сукні. Блискуче вбрання переливалось від спалахів фотокамер та виглядало у стилі золотого Голлівуду. Вишуканий look вона доповнила туфлями на підборах та лаконічним макіяжем.



Королівська сім'я Іспанії в Аргентині / Instagram / @juliana.awada



Королева Летиція з першою леді Аргентини / Getty Images