Королева Іспанії приголомшила стильним вбранням на церемонії вручення премій: фото

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Королева Летиція на церемонії вручення премій
Королева Летиція на церемонії вручення премій / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція вміє вражати громадськість яскравими публічними виходами. Днями вона стала запрошеною гостею на церемонії вручення премій в місті Касерес, де засяяла у трендовому штанному костюмі.

Представники королівських родин – бажані гості на всіх урочистих заходах. Особливо, якщо подія відбувається у рідній для монархів країні. 

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Так, іспанська королева Летиція не пропускає можливості покрасуватись на черговому світському прийомі. 6 березня дружина короля Філіпа VI взяла участь у щорічній церемонії вручення премій Фонду принцеси Жиронської. 

Для публічного виходу королева Летиція вирішила не приміряти розкішну сукню, надавши перевагу трендовому і стильному костюму червоного кольору. Вбрання від Roberto Torretta складалося з широких штанів, піджака та блузи. Туфлі-човники від Varela та маленький клатч завершили ефектний look королеви Іспанії. 

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Стильний вихід королеви Летиції
Стильний вихід королеви Летиції / Getty Images

Зазначимо, що премія Фонду принцеси Жиронської щороку вручається молодим фахівцям у різних галузях, зокрема, науково-дослідній, технічній, інноваційній та культурній. Володарі престижної відзнаки своєю роботою допомагають змінити суспільство на краще.

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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