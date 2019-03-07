Королева Іспанії приголомшила стильним вбранням на церемонії вручення премій: фото

Іспанська королева Летиція вміє вражати громадськість яскравими публічними виходами. Днями вона стала запрошеною гостею на церемонії вручення премій в місті Касерес, де засяяла у трендовому штанному костюмі.

Представники королівських родин – бажані гості на всіх урочистих заходах. Особливо, якщо подія відбувається у рідній для монархів країні.

Читайте також: Сукня в трендову клітинку: королева Летиція зачарувала стильним образом

Так, іспанська королева Летиція не пропускає можливості покрасуватись на черговому світському прийомі. 6 березня дружина короля Філіпа VI взяла участь у щорічній церемонії вручення премій Фонду принцеси Жиронської.

Для публічного виходу королева Летиція вирішила не приміряти розкішну сукню, надавши перевагу трендовому і стильному костюму червоного кольору. Вбрання від Roberto Torretta складалося з широких штанів, піджака та блузи. Туфлі-човники від Varela та маленький клатч завершили ефектний look королеви Іспанії.



Королева Іспанії Летиція / Getty Images



Стильний вихід королеви Летиції / Getty Images

Зазначимо, що премія Фонду принцеси Жиронської щороку вручається молодим фахівцям у різних галузях, зокрема, науково-дослідній, технічній, інноваційній та культурній. Володарі престижної відзнаки своєю роботою допомагають змінити суспільство на краще.