Королева Іспанії промахнулася з вибором білизни: курйозні фото

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Королеву Летицію в Іспанії вважають справжньою іконою стилю, адже кожний її образ завжди виглядає ефектно і підкреслює стрункість дружини Філіпа VI. Однак навіть знамениті люди можуть припуститися помилки і потрапити у неприємну ситуацію через вбрання.

Так, для публічного виходу на форумі щодо боротьби з раком Por Un Enfoque Integral у Мадриді Летиція одягнула чорну кофту з високими ботфортами на підборах у тон і коричневою спідницею-міді, яка стала акцентом в образі.

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Однак королева промахнулася та обрала неправильну білизну – світлу під темний одяг. Відтак тонка тканина стала просвічуватися від спалахів фотокамер, через що усі гості змогли роздивитися бюстгальтер 46-річної дружини короля Філіпа VI.

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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