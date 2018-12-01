Королева Летиція приймає сім'ю президента Китаю: яскраві фото

Президент Китайської Республіки Сі Цзіньпін разом з дружиною Пен Ліюань гостює у королівської сім'ї Іспанії. Королева Летиція із чоловіком Філіпом VI привітно приймає гостей. В культурну програму входили відвідини королівського театру і присутність на урочистому параді.

Президентська сім'я Китаю гостювала в королеви Летиції та Філіпа VI декілька днів. За цей час вони влаштували декілька урочистих бенкетів, провели офіційну церемонію на площі палацу у Мадриді та відвідали королівський театр.

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Під час урочистої вечері король Філіп VI обговорював із гостями історію Китаю та Іспанії, а також те, яку важливу роль їхня співпраця може зіграти у майбутньому. Він акцентував увагу на "аналогічних позиціях" щодо кліматичних змін та відкритої торгівлі в країнах, правителями яких вони є. Чоловік королеви Летиції сказав, що візит президента Китаю це "чіткий знак глибокої дружби, яка об'єднує наші країни та наші народи".



Королівське подружжя Іспанії приймає президентську сім'ю Китаю / Instagram / @ queenletizia



Королівське подружжя Іспанії приймає президентську сім'ю Китаю / Instagram / @ queenletizia

Офіційний парад, на якому був присутній президент Китаю разом із дружиною, відбувся вранці 28 листопада. На церемонії, що пройшла на площі королівського палацу в Мадриді, грали гімни Іспанії та Китайської Республіки.



Королева Летиція з чоловіком Філіпом VI вітають президента Китаю та його дружину / Instagram / @ queenletizia



Офіційний парад на площі королівського палацу в Мадриді / Instagram / @ queenletizia

Ввечері королева Летиція та перша леді Китаю Пен Ліюань відвідали королівський театр в Мадриді. Для урочистого вечора вони обрали сукні пастельних тонів та вишукані коштовності.



Королева Летиція та перша леді Китаю у театрі в Мадриді / Instagram / @ queenletizia



Королева Летиція та перша леді Китаю у театрі в Мадриді / Instagram / @ queenletizia



Королева Летиція і дружина президента Китаю / Instagram / @spanish.royals

Нагадаємо, перша зустріч королівської сім'ї Іспанії та президента Китаю Сі Цзіньпін з дружиною Пен Ліюань відбулась у резиденції в Мадриді. Для офіційного виходу перша леді Китаю Пен Ліюань та королева Летиція обрали сукні однакових кольорів.