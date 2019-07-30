Королева Летиція вразила ніжним образом під час публічного виходу: фото

Іспанська королева вміє підкреслити свою жіночність літнім вбранням. Це чарівна Летиція вкотре продемонструвала, завітавши на офіційний захід у Мадриді.

Відомо, що 30 липня Її Величність стала запрошеною гостею на офіційному заході, організованому в Національній бібліотеці Мадриду. Туди королева прийшла не в супроводі свого чоловіка, а з міністром культури Жозе Гірао. Під час зустрічі представниця монархії поспілкувалась з політиками та взяла участь у традиційній фотосесії перед будівлею.

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Та не тільки це привернуло чималу увагу іспанських ЗМІ, але й ніжний образ Летиції. Перед камерами 46-річна королева постала в улюбленій блузі білого кольору та спідниці з делікатним квітковим принтом. Свій образ Її Величність вирішила доповнити туфлями-човниками від Steve Madden та аксесуарами бренду TOUS. Виглядала королева Летиція дуже вишукано, що відзначили її прихильники у мережі.



Королева Іспанії обрала ніжний літній образ / Фото: Getty Images



Публічний вихід королеви Летиції / Фото: Getty Images

Це не вперше іспанська королева демонструє подібний літній образ. Летиція полюбляє комбінувати білі блузки зі спідницями різного крою. Так Її Величності вдається завжди виглядати по-іншому, викликаючи захват у громадськості. При цьому королева часто купує одяг у бюджетних магазинах.



Королева Іспанії Летиція / Фото: Getty Images



Королева Летиція / Фото: Getty Images



Королівське подружжя Іспанії на світському заході / Фото: Getty Images



Королева Летиція / Фото: Instagram / @royal.addicted