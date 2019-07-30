Королева Летиція вразила ніжним образом під час публічного виходу: фото

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Королева Летиція в Мадриді
Королева Летиція в Мадриді / www.gettyimages.com

Іспанська королева вміє підкреслити свою жіночність літнім вбранням. Це чарівна Летиція вкотре продемонструвала, завітавши на офіційний захід у Мадриді.

Відомо, що 30 липня Її Величність стала запрошеною гостею на офіційному заході, організованому в Національній бібліотеці Мадриду. Туди королева прийшла не в супроводі свого чоловіка, а з міністром культури Жозе Гірао. Під час зустрічі представниця монархії поспілкувалась з політиками та взяла участь у традиційній фотосесії перед будівлею. 

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Та не тільки це привернуло чималу увагу іспанських ЗМІ, але й ніжний образ Летиції. Перед камерами 46-річна королева постала в улюбленій блузі білого кольору та спідниці з делікатним квітковим принтом. Свій образ Її Величність вирішила доповнити туфлями-човниками від Steve Madden та аксесуарами бренду TOUS. Виглядала королева Летиція дуже вишукано, що відзначили її прихильники у мережі.

Королева Іспанії обрала ніжний літній образ
Королева Іспанії обрала ніжний літній образ / Фото: Getty Images

Публічний вихід королеви Летиції
Публічний вихід королеви Летиції / Фото: Getty Images

Це не вперше іспанська королева демонструє подібний літній образ. Летиція полюбляє комбінувати білі блузки зі спідницями різного крою. Так Її Величності вдається завжди виглядати по-іншому, викликаючи захват у громадськості. При цьому королева часто купує одяг у бюджетних магазинах.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Фото: Getty Images

королева летиція
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королівське подружжя Іспанії на світському заході
Королівське подружжя Іспанії на світському заході / Фото: Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Фото: Instagram / @royal.addicted

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
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