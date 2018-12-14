Королева Летиція засвітила вишукану сукню смарагдового кольору: яскраві фото

888 Читать новость на русском
Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram/ @euro_royals

Король Іспанії Філіп VI та його дружина Летиція відвідали світський захід з нагоди ювілею іспанської газети Marca. На урочистий вечір перша леді Іспанії прийшла в елегантній сукні зеленого кольору.

Ввечері, 13 грудня, в Іспанії відбулось святкування 80-річчя щоденної газети Marca. На світській події, що відбувалась у Королівському театрі в Мадриді, дружина Філіпа VI постала у елегантній шовковій сукні від французького бренду Sandro.

Читайте також: Королева Летиція вразила своїм декольте: яскраві фото

Шанувальники королеви підмітили, що плаття з V-подібним декольте та спідницею-плісе смарагдового кольору личили Летиції до очей. В руці перша леді Іспанії тримала чорний клатч від Nina Riccі, до якого підібрала туфлі-човники в тон від Prada. Як завжди, королева Летиція завершила свій вишуканий образ вдало підібраними аксесуарами. Вона зробила акцент на довгих сережках з діамантами від іспанського бренду Tous.

Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @euro_royals

Королева Летиція
Дружина короля Іспанії / Instagram / @euro_royals

Королева Летиція
Перша леді Іспанії у смарагдовій сукні / Instagram / @euro_royals

Королева Летиція
Королева Летиція обирає мінімалістичні прикраси / Instagram / @euro_royals

Нагадаємо, нещодавно королівська сім'я Іспанії приймала у себе президента Китаю і його дружину. На першій офіційній зустрічі перші леді зустрілись у подібних сукнях синього кольору. Наступного дня Летиція запросила дружину президента Китайської Республіки в Королівський театр, а також на урочистий парад, що відбувся на головній площі палацу в Мадриді. 
 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
сьогодні 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
Марта Вересюк 2631
"Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
13 грудня 21:30 "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
Яніна Ткачук 2406
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
12 грудня 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 23764
Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
12 грудня 11:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 20372
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
12 грудня 09:30 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 1368
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
11 грудня 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 4420
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук