Королева Летиція засвітила вишукану сукню смарагдового кольору: яскраві фото

Король Іспанії Філіп VI та його дружина Летиція відвідали світський захід з нагоди ювілею іспанської газети Marca. На урочистий вечір перша леді Іспанії прийшла в елегантній сукні зеленого кольору.

Ввечері, 13 грудня, в Іспанії відбулось святкування 80-річчя щоденної газети Marca. На світській події, що відбувалась у Королівському театрі в Мадриді, дружина Філіпа VI постала у елегантній шовковій сукні від французького бренду Sandro.

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Шанувальники королеви підмітили, що плаття з V-подібним декольте та спідницею-плісе смарагдового кольору личили Летиції до очей. В руці перша леді Іспанії тримала чорний клатч від Nina Riccі, до якого підібрала туфлі-човники в тон від Prada. Як завжди, королева Летиція завершила свій вишуканий образ вдало підібраними аксесуарами. Вона зробила акцент на довгих сережках з діамантами від іспанського бренду Tous.



Королева Летиція / Instagram / @euro_royals



Дружина короля Іспанії / Instagram / @euro_royals



Перша леді Іспанії у смарагдовій сукні / Instagram / @euro_royals



Королева Летиція обирає мінімалістичні прикраси / Instagram / @euro_royals

Нагадаємо, нещодавно королівська сім'я Іспанії приймала у себе президента Китаю і його дружину. На першій офіційній зустрічі перші леді зустрілись у подібних сукнях синього кольору. Наступного дня Летиція запросила дружину президента Китайської Республіки в Королівський театр, а також на урочистий парад, що відбувся на головній площі палацу в Мадриді.

