Королева Летиція та король Філіп IV показали, як працюють вдома під час коронавірусу: фото

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, змусила залишитися вдома мільйони людей по всьому світу. Не оминуло це і королівські сім'ї. Зокрема, іспанські монархи Летиція і Філіп поділилися з прихильниками серією світлин, на яких показали, як працюють вдома.

COVID-19 зруйнував усі плани. Довелося скасувати не лише культурні та спортивні події, а й зустрічі державних діячів з громадянами своїх країн, а також міжнародні візити. Королівська сім'я Іспанії через пандемію коронавірусу також скасувала усі світські виходи. Проте монархи продовжують виконувати свої обов'язки та працюють вдома.

Читайте також: Королева Іспанії пройшла тест на коронавірус після спілкування з інфікованим

На особистій сторінці королеви Летиції в інстаграмі опублікували кадри, де видно дистанційну роботу її та короля Філіпа IV. Наразі монархи перебувають у палаці Сарсуела, звідки провели відеоконференцію з Іспанським комітетом представників людей з обмеженими можливостями.



Дистанційна робота іспанських монархів / Instagram / @queenletizia

Королівське подружжя зображене на фоні великого та розкішного кабінету. Летиція позує в чорному піджаку в дрібну білу смужку і кофті білого кольору. На її обличчі видно легкий денний макіяж, а волосся акуратно вкладене. Король для роботи обрав сірий костюм, білу сорочку та темно-синю краватку в горошок.



Іспанські король та королева працюють вдома / Instagram / @queenletizia



Робота королівського подружжя Іспанії під час карантину / Instagram / @queenletizia

Зазначимо, станом на 27 березня Іспанія посідає четверте місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Число хворих в країні складає 65 619 осіб. За попередню добу від недуги померли 769 людей, що є найгіршим показником за весь період. Інфіковано понад 9 500 медиків. В країні збираються оголосити надзвичайний стан. Загалом у світі зафіксували 597 304 випадки зараження коронавірусом, з яких померли 27 364 людини, повністю одужали 132 490 людей. Уряди держав закликають громадян залишатися вдома, щоб зменшити ризик захворювання.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу