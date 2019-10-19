Королева обирає полум'яний червоний: 38-річна Бейонсе показала гарячий образ

Співачка Бейонсе завжди знає, як привернути до себе увагу. У п'ятницю, 18 жовтня, зірка продемонструвала приголомшливий червоний ансамбль, який відразу став популярним серед користувачів у мережі.

На нових знімках, які Бейонсе опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, вона з'явилася у сексуальній блискучій сукні яскравого червоного кольору. Плаття з колекції Sol Aangelann коштує близько 5 тисяч доларів.

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Вбрання довжини максі також пікантно підкреслило ноги артистки глибоким розрізом від стегна. На світлинах знаменитість позує з червоними окулярами, лінзи яких також прикрашені стразами.

Зірка "Короля Лева" зібрала волосся у пишний високий хвіст і доповнила look насиченим макіяжем у коричневих відтінках.

Завершили палкий образ Бейонсе прозорі блискучі туфлі-човники на високих підборах. Зірка вирішила ніяк не підписувати гарячі знімки, адже вони все говорять самі за себе.



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce