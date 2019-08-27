Королева Ранія показала ідеальний буденний образ для спекотного дня: стильні фото

Йорданська ікона стилю неодноразово доводила світові, що її смакові та стилю можна лише позаздрити. 48-річна Ранія вміє дотримуватися королівського дрес-коду і водночас слідкувати за трендами нових сезонів.

Попри насичений графік Королева Ранія також є активною у соціальних мережах, тому світлини зі своїх свіжих виходів оперативно публікує на сторінці в Instagram.

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Її Величність опублікувала знімок з чергового заходу, який організував палац. Струнка та неймовірно харизматична дружина Абдалли ІІ засвітила під час виходу ідеальний образ для спекотного літнього дня.

Вона одягнула стильну сорочку блакитного кольору асиметричної довжини. Аби підкреслити свою фігуру, вона зафіксувала на талії широкий солом’яний пояс з тонкою шкіряною смужкою. З-під довгої блузи виглядали широкі білі класичні штани, а образ доповнили сонцезахисні окуляри та шкіряна сумка на плечі.



Королева Ранія / Instagram / @queenrania

А напередодні королева Ранія продемонструвала відмінний образ навіть для тих, хто не є членом панівної родини. Вона відвідала йорданських дизайнерів, які беруть участь у Тижні моди, одягнувши для заходу чорну футболку з красивим принтом та блакитну спідницю-плісе.



Королева Ранія / Instagram / @queenrania