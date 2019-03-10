Королева Ранія прикрасила обкладинку Harper's Bazaar: ефектні фото

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Королева Ранія
Королева Ранія / www.harpersbazaararabia.com

Дружина короля Йорданії Абдалли ІІ, Ранія, знялася для обкладинки популярного глянцю Harper's Bazaar Arabia. Королева позувала перед камерою в елегантному пальто та класичному вбранні.

Королева Ранія прикрасила обкладинку березневого номера Harper's Bazaar Arabia. Анонс зйомки представники глянцю опублікували на офіційній сторінці в Instagram.

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Дружина Абдалли ІІ позувала перед камерою британського фотографа Alexi Lubomirski в елегантному бежевому пальто, яке підкреслювало її тонку талію, а також у класичному вбранні – білій сорочці та чорних штанах. Локаціями для зйомки стали поле, галявина, посеред якої стояло велике дерево, та приміщення з мармуровими стінами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Louise Nichol (@louisenichol)

 

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Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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