Королева Ранія прикрасила обкладинку Harper's Bazaar: ефектні фото
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Дружина короля Йорданії Абдалли ІІ, Ранія, знялася для обкладинки популярного глянцю Harper's Bazaar Arabia. Королева позувала перед камерою в елегантному пальто та класичному вбранні.
Королева Ранія прикрасила обкладинку березневого номера Harper's Bazaar Arabia. Анонс зйомки представники глянцю опублікували на офіційній сторінці в Instagram.
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Дружина Абдалли ІІ позувала перед камерою британського фотографа Alexi Lubomirski в елегантному бежевому пальто, яке підкреслювало її тонку талію, а також у класичному вбранні – білій сорочці та чорних штанах. Локаціями для зйомки стали поле, галявина, посеред якої стояло велике дерево, та приміщення з мармуровими стінами.
Джерело: LifeStyle 24
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