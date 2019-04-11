Королева Ранія вразила виходом в незвичайному тренчі: яскраві фото

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Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @queenrania

48-річна королева Йорданії вже давно вважається однією з найстильніших представників королівських сімей в усьому світі. Дружина Абдалли ІІ слідує за найгарячішими трендами моди, однак завжди додає родзинку, яка нагадує про її "модний почерк".

Нещодавно королева Ранія вразила своєю появою у Єлисейському палаці на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і його дружиною Бріджит. Для офіційної зустрічі в Парижі йорданська ікона стилю обрала ефектне шкіряне вбрання. Однак варто відзначити, що в переважній більшості 48-річна Ранія обирає вбрання з етнічним стилем, а також полюбляє вишиванки.

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Проте днями королева Йорданії перевершила саму себе. Прислухаючись до стилістів, які не припиняють говорити про популярність тренчів, Її Величність вирішила акцентувати увагу саме на цьому верхньому одязі. І вона не помилилася.

Білий тренч з шифоновою тканиною на рукавах, крізь яку виднівся рукав світлої сукні, та атласні лацкани лише підкреслили смуглявість королеви Ранії.

Варто додати, що дружині Абдалли ІІ, як завжди, вдалося привернути увагу до деталей свого образу. Так маленька жовта сумка на плечі і срібно-жовті туфлі-човники на підборах стали відмінним доповненням. А сховати обличчя від палючого сонця королеві Ранії допомогли стильні сонцезахисні окуляри.

Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @the.lady.official

Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @the.lady.official

Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @the.lady.official

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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