Королева R'n'B Нікі Мінаж завершує музичну кар'єру: відома причина

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Нікі Мінаж завершує кар'єру співачки
Нікі Мінаж завершує кар'єру співачки / Instagram / @nickiminaj

Популярна та епатажна реп-виконавиця Нікі Мінаж заявила, що йде зі сцени. 36-річна зірка, яка має мільйони прихильників у всьому світі, відверто розповіла, що стало приводом для такого рішення.

Відповідну заяву вона розмістила на своїй офіційній сторінці в Twitter. Нікі Мінаж зізналась, що прагне весь свій час присвятити сім'ї, а з вокальною кар'єрою це їй дається нелегко. 

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Я вирішила піти на пенсію і присвятити себе сім'ї... Звертаюсь до прихильників: підтримуйте мене, робіть це аж до моєї смерті. Буду любити вас все життя,
– зазначила Нікі Мінаж. 

Наприкінці лаконічного звернення реперка додала, що її недоброзичливці будуть щасливі від такого рішення. Ймовірно, Нікі Мінаж натякала на свою колегу Cardi B, з якою мала численні конфлікти. Зокрема, на Тижні моди в Нью-Йорку Нікі отримала від опонентки туфлею у голову за її постійні цькування під час зустрічей.

Що відомо про особисте життя Нікі Мінаж

Скандальні стосунки Нікі Мінаж неодноразово опинялись на перших шпальтах таблоїдів. Все тому, що обранець артистки – Кенні Петті, який був засуджений за спробу зґвалтування 16-річної дівчинки. Після судового розгляду справи чоловіка засудили на термін від 18 до 54 місяців ув'язнення. Рішення служителі Феміди ухвалили у 1995 році. 

Та це не єдина скандальна справа, в якій фігурував Кенні Петті. У 2002 році він вистрілив у живіт Лемонту Робінсону. Від отриманих травм чоловік помер у шпиталі, а бойфренд Нікі Мінаж вдруге потрапив до в'язниці. Його засудили до 10 років, на волю Кенні Петті вийшов достроково. 

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Після оприлюднення цієї інформації у ЗМІ хейтери засипали реперку повідомленнями. Люди намагались повпливати на роман артистки та якось захистити її. Однак на таку активність Нікі відповіла досить різко, ставши на захист свого коханого. 

Йому було 15, їй 16... вони були в стосунках. Але заспокойся, Інтернете. Ви всі не можете керувати моїм життям. Ви навіть своїм керувати не можете,
– заявила співачка.

Хоч пара офіційно не узаконила свої стосунки, у лютому 2019-го Нікі Мінаж вперше заговорила про дитину. Зірка опублікувала ролик з коханим, зізнавшись, що її бойфренд хотів би мати нащадка. Та й сама Нікі не проти стати мамою, про що натякнула в одному з шоу. 

Щодо вокальної кар'єи, то Нікі Мінаж випустила 4 студійні платівки, які відзначились чималим успіхом у світі. Реперка записала треки з популярними артистами та може похизуватись престижними преміями: American Music Award, BET Award, Billboard Music Award, American Music Award та ін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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