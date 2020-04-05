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Королева Єлизавета ІІ виступила зі зверненням до нації вп'яте за роки правління: відео

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Єлизавета II виступила з офіційним зверненням / Фото: Getty Images

Сьогодні, 5 квітня, королева Єлизавета ІІ виступила з офіційним зверненням до британського народу. Її Величність закликала до самодисципліни та рішучості і зазначила, що лише спільними зусиллями можна вирішити цю проблему.

Коронавірусна хвороба стала справжнім викликом для всієї планети. Королева Великої Британії звернулася до нації з Віндзорського замку, де перебуває на самоізоляції. Кожного року вона вітає британський народ з Різдвом, проте сьогодні вп'яте за 68 років свого правління виступила з офіційним зверненням до нації в телеефірі.

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Єлизавета II зазначила, що на долю британців випало багато випробувань у цей непростий час. 

Я говорю з вами в надзвичайно непростий час. Час, коли порушено нормальне життя всієї нашої країни: для когось це вже обернулося горем, для багатьох наступили фінансові труднощі, і колосальні зміни звичного життя торкнулися всіх нас,
– каже Її Величність.

Єлизавета ІІ висловила сподівання, що в майбутньому всі зможуть пишатися тим, як британський народ зустрів ці труднощі і є таким ж сильним, як і попередні покоління. 

Такі риси, як самодисципліна, спокійна життєствердна рішучість і співчуття до ближнього, як і раніше є основними в нашій країні,
– зазначила королева. 

Її Величність закликала усіх залишатися вдома та подякувала тим, хто дотримується карантину. Вона висловила вдячність робітникам Національної служби охорони здоров'я та всіх тих, хто приймає участь у боротьбі з коронавірусом. Королева наголосила, що кожен член суспільства відіграє важливу роль у вирішенні складної ситуації, яка панує зараз у світі. 

Зазначимо, до цього з подібними промовами королева виступала лише чотири рази: в 1991 році під час війни в Перській затоці, в 1997 році після смерті принцеси Діани, в 2002 році, коли пішла з життя мати Її Величності і в 2012 році з нагоди 60-річчя її перебування на престолі.

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Коронавірус COVID-19 Королівська сім'я Велика Британія Єлизавета II LifeStyle
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