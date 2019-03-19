Королева Єлизавета ІІ наклала вето на прохання Меган Маркл: деталі

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Королева Єлизавета ІІ відмовила проханню Меагн Маркл та принца Гаррі
Королева Єлизавета ІІ відмовила проханню Меагн Маркл та принца Гаррі / www.sheknows.com

Герцоги Сассекські намагались вибороти незалежність у своїх діях. Проте таке прохання, яке суперечить королівським правилам, Єлизавета ІІ відхилила.

Меган Маркл, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, офіційно призупинила участь у будь-яких світських заходах. Герцогиня з принцом готуються до народження дитини та переїзду до маєтку у Віндзорі. Проте, як повідомляють інсайдери The Sunday Times, королівське подружжя не матиме бажаної незалежності від Букінгемського палацу. 

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Згідно з інформацією видання, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл звернулись до Її Величності з проханням створення власного незалежного двору в резиденції Фрогмор-гаус. Однак таке звернення не тільки суперечить всім встановленим правилам, але й може розцінюватись як перші кроки руйнування монархії. 

Вони хотіли, щоб їх будинок був повністю незалежний від Букінгемського палацу, але їм сказали: "Ні". Існують правила, які не допускають такої незалежності,
– розповів інсайдер. 

Герцоги Сассекські
Герцоги Сассекські / Getty Images

Водночас у Букінгемському палаці прокоментували переїзд принца Гаррі та Меган Маркл. За словами представників королеви, це аж ніяк не повпливає на роботу герцогів Сассекських над благодійними проектами. Єлизавета ІІ віддала одну з кімнат палацу для офісу подружжя, однак всі підлеглі Гаррі та Меган будуть звітувати секретарю королеви Доналу МакКейбу.

"Королева дозволила герцогу і герцогині Сассекським розмістити офіс в Букінгемському палаці. Королівська Високість вибере для них нових помічників, які увійдуть до складу команди Букінгемського палацу і будуть підкорятися секретарю королеви Доналу МакКейбу", – розповіли прес-секретарі палацу.

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Єлизавета II Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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