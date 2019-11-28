Королева Єлизавета ІІ планує відмовитись від трону на своє 95-річчя, – ЗМІ

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Королева Єлизавета ІІ / Instagram / @theroyalfamily

У 93 роки королева Єлизавета ІІ залюбки виконує свої обов'язки та часто здійснює публічні виходи. Однак інсайдери західних ЗМІ переконані: Її Величність готується до відмови від трону.

Як повідомляє британський таблоїд Express, станеться це за 1,5 року. Єлизавета ІІ символічно хоче покинути трон, коли їй буде 95 років. За даними інсайдерів, новим монархом повинен стати її син принц Чарльз. 

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"Її Величність пам'ятає про свій вік і хоче переконатися, що, коли прийде час, передача корони пройде без будь-яких перешкод. Наскільки я розумію, королева серйозно обдумала це питання і вважає, що якщо вона буде жива, коли їй виповниться 95 років, то подумає про те, щоб передати владу Чарльзу", – розповів інсайдер. 

Окрім цього, джерела зазначили, що принц Чарльз тривалий час виконує обов'язки своєї матері. Зокрема, він частіше з'являється на урочистих подіях та здійснює міжнародні поїздки від імені Її Величності. Тому неофіційна передача британського трону, за словами інсайдерів, вже відбулась.

Як відомо, Єлизавета ІІ зійшла на престол у 1952 році після смерті свого батька. Тоді Її Величності було всього 25 років, відтак вона найдовше очолює монархію з усіх чинних королів. 

Згідно з протоколами, передати престол старшому сину Єлизавета ІІ може тільки шляхом зречення від трону. Водночас королева має змогу відмовитись від своїх повноважень у зв'язку зі станом здоров'я. В такому випадку монархію очолить перший спадкоємець у черзі на престол – 71-річний Чарльз. Якщо і він зречеться трону, королем стане принц Вільям. 

черга на британський престол
Лінія британського престолонаслідування / LifeStyle 24

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Велика Британія Єлизавета II Королівська сім'я
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