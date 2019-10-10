Королева Єлизавета ІІ відмовилася фінансувати весілля принцеси Беатріс, – ЗМІ

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Принцеса Беатріс з нареченим Едоардо Мапеллі Моцці
Принцеса Беатріс з нареченим Едоардо Мапеллі Моцці / Instagram / @edomapellimozzi

Кенсінгтонський палац може відійти від традицій, яких дотримувався споконвіків, і весілля останньої незаміжньої внучки королеви Єлизавети ІІ, швидше за все, фінансуватиметься її батьками. Принцеса Беатріс і її італійський наречений Едоардо Мапеллі Моцці самі організовуватимуть пишне святкування.

Наприкінці вересня стало відомо, що у наступному році королівський двір святкуватиме ще одну важливу подію – весілля внучки Єлизавети ІІ, принцеси Беатріс. Оскільки обранцем 31-річної британки став розлучений італієць, навколо їхнього союзу розгорілося чимало чуток. Спершу західні ЗМІ писали, що святкування відбудеться в Італії, що мама Беатріс категорично заперечила, тепер у виданні Express з'явилася інформація, що Єлизавета ІІ відмовилася фінансувати майбутнє весілля.

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Річ у тім, що за останні два роки Кенсінгтонський палац влаштував два масштабні святкування з нагоди одруження принца Гаррі і Меган Маркл, а також принцеси Євгенії і Джека Бруксбенка. І якщо на весілля принцеси Йоркської було витрачено 2 мільйони фунтів стерлінгів, то герцоги Сассекські витратили 32 мільйони фунтів стерлінгів.

Платники податків, з чиїх коштів фінансуються Кенсінгтонський та Букінгемський палаци, неабияк обурилися таким витратам і близько 14 тисяч британців створили петицію проти розтрати державних коштів. Тому представник королівської сім'ї повідомив іноземному виданню, що весілля принцеси Беатріс та італійського мільйонера Едоардо Мапеллі Моцці фінансуватиметься з їхнього бюджету.

весілля принцеси Беатріс
Принцеса Беатріс з нареченим Едоардо Мапеллі Моцці / Instagram / @edomapellimozzi

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Весілля принцеси Беатріс
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