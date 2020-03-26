Королева Єлизавета ІІ вперше за весь час свого правління провела аудієнцію по телефону

Через спалах пандемії коронавірусу королеві Єлизаветі ІІ довелося покинути Букінгемський палац та відправитися до Віндзорського замку, щоб вберегтися від інфікування. Вчора, 25 березня, вона вперше провела щотижневу аудієнтцію з прем'єр-міністром по телефону.

Коронавірус нещадно вражає людей будь-якого соціального статусу. Не застрахована від хвороби і королівська сім'я. Днями 71-річний принц Чарльз зробив тест на Covid-19 і він дав позитивний результат. Її Величність та принц Філіп відправилися до Віндзорського замку, де перебувають на карантині. Та королева не забуває про виконання своїх обов'язків та проводить аудієнції по телефону.

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Вперше в історії правління Єлизавети ІІ склалася така ситуація, коли довелося проводити щотижневу розмову з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном по телефону. Ймовірно, йшлося про пандемію Covid-19 та заходи, які необідно вжити, щоб не допустити її масове поширення в країні.

Її Величність намагається якомога краще ізолюватися, щоб не підхопити хворобу, тому скасувала усі публічні виходи та офіційні прийоми. Вона зменшила кількість помічників до необхідного мінімуму та перебуватиме у Вінзорському замку стільки, скільки буде потрібно. Поки спалах коронавірусної хвороби не згасне, королева працюватиме віддалено.

Зазначимо, станом на ранок 25 березня у Великій Британії зафіксували 9 529 випадків інфікування коронавірусом, з яких 465 виявилися летальними. 135 людям вдалося одужати. Ввечері 25 березня показник коронавірусної хвороби у світі становив 463 418 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 20 912 людей померли, 113 802 повністю одужали. Для зменшення ризику захворювання необхідно дотримуватися карантину.



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