Королева Йорданії у розкішному вбранні здійснила сімейну поїздку до Лондона: яскраві фото

166
Королівська сім'я Йорданії
Королівська сім'я Йорданії / www.instagram.com/queenrania

Абдалла ІІ разом із дружиною Ранією та дітьми прибули в Лондон із офіційним візитом. Королева Йорданії та старша дочка подружжя Ісман вразили обраними вбраннями для виходу на публіку у похмуру британську погоду.

Особлива сімейна подія спонукала монаршу сім’ю відвідати столицю Великобританії. Король Абдалла ІІ разом з дружиною, сином та старшою дочкою приїхали в Лондон, щоб привітати молодшу доньку Сальму зі вступом у військову академію. Фото зі світського заходу королева опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон

18-річна Сальма пішла по стопах своєї сім’ї. Вона вступила у Королівську військову академію, яку декілька років назад закінчив її старший брат, а в 80-х розпочинав кар’єру її батько-король.

Королева Ранія з дочкою Сальмою у Лондоні
Королева Ранія із дочкою Сальмою у Лондоні / Instagram @queenrania

На офіційному параді старша дочка Ісма та королева Ранія з’явились у надзвичайно вишуканих вбраннях. Для світського заходу королівська мама обрала біле пальто-дублянку з еко-хутра та декоративною темною вишивкою і китицями, доповнивши образ білими туфлями-човниками. Старша донька віддала перевагу класичному пальті небесного кольору з сірим хутром на комірі та коричневими туфлями на невисоких підборах. На руках принцеси були сірі рукавички та сумка в тон від Saint Laurent.

Королева Ранія та дочка Ісма
Королева Ранія зі старшою дочкою Ісмою / Instagram @queenrania

Королівська сім'я Йорданії
Королівська сім'я Йорданії у Лондоні / Instagram @queenrania

Теги: LifeStyle Мода Лондон Йорданія
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 11:10 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
8097
Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
23 листопада 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
17857
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
22 листопада 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
8675
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
22 листопада 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 1623
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
22 листопада 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
3265
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
22 листопада 12:00 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
2444
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук