Королева Йорданії у розкішному вбранні здійснила сімейну поїздку до Лондона: яскраві фото

Абдалла ІІ разом із дружиною Ранією та дітьми прибули в Лондон із офіційним візитом. Королева Йорданії та старша дочка подружжя Ісман вразили обраними вбраннями для виходу на публіку у похмуру британську погоду.

Особлива сімейна подія спонукала монаршу сім’ю відвідати столицю Великобританії. Король Абдалла ІІ разом з дружиною, сином та старшою дочкою приїхали в Лондон, щоб привітати молодшу доньку Сальму зі вступом у військову академію. Фото зі світського заходу королева опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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18-річна Сальма пішла по стопах своєї сім’ї. Вона вступила у Королівську військову академію, яку декілька років назад закінчив її старший брат, а в 80-х розпочинав кар’єру її батько-король.



Королева Ранія із дочкою Сальмою у Лондоні / Instagram @queenrania

На офіційному параді старша дочка Ісма та королева Ранія з’явились у надзвичайно вишуканих вбраннях. Для світського заходу королівська мама обрала біле пальто-дублянку з еко-хутра та декоративною темною вишивкою і китицями, доповнивши образ білими туфлями-човниками. Старша донька віддала перевагу класичному пальті небесного кольору з сірим хутром на комірі та коричневими туфлями на невисоких підборах. На руках принцеси були сірі рукавички та сумка в тон від Saint Laurent.



Королева Ранія зі старшою дочкою Ісмою / Instagram @queenrania



Королівська сім'я Йорданії у Лондоні / Instagram @queenrania