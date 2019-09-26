Королева Йорданії виступила на саміті в Нью-Йорку: що одягнула знаменита модниця

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Королева Йорданії Ранія на саміті
Королева Йорданії Ранія на саміті / www.gettyimages.com

Йорданська королева вкотре довела, що не даремно її називають іконою стилю. Кожен вихід Її Величності – бездоганний, а образи викликають захват навіть у критиків. Днями королева Ранія взяла участь у важливому саміті, де відзначилась трендовим та елегантним вбранням.

Поки президенти виступали на Генасамблеї ООН, у Нью-Йорку пройшла ще одна важлива подія – саміт лідерів світової політики "Конкордія". Гостем та одним зі спікерів заходу стала королева Йорданії Ранія, яка привернула увагу всіх західних ЗМІ. 

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Для особливої події Її Величність вирішила підібрати витончену та елегантну сукню зі скромною зоною декольте. Вбрання було трендового персикового кольору та мало оригінальний декор на рукавах. До образу Ранія підібрала туфлі на підборах та діамантові прикраси зі своєї колекції. Хвилясте волосся і денний макіяж з акцентом на очі завершили look йорданської красуні. 


Королева Ранія у Нью-Йорку / Getty Images

Привернула увагу й доповідь, яку королева виголосила перед учасниками саміту. Ранія вкотре наголосила на тому, що варто реалізовувати заплановані програми, адже у країнах Азії та Африки продовжують помирати люди, яких світова спільнота могла б врятувати.

"Ми не на шляху до досягнення цілей ООН в галузі сталого розвитку до 2030 року. Кожен день, кожну годину, кожну хвилину, коли ми відстаємо у своїх зусиллях, означає, що більше людей помиратиме від хвороб, яких ми можемо уникнути", – зазначила королева Ранія. 

Окрім Ранії, на заході була присутня акторка Ембер Херд та представниця Білого дому Іванка Трамп. Остання також виголосила промову щодо працевлаштування жінок у світі та досягненнях бізнесвумен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Ранія, королева Йорданії Королівська сім'я Нью-Йорк
Джерело: LifeStyle 24
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