Королева Йорданії зачарувала елегантним костюмом на урочистій церемонії: фото

Королівська сім'я Йорданії – Абдалла ІІ та його чарівна дружина Ранія – відправились у міжнародну поїздку до Італії. На урочистому заході Її Величність підтримала монарха та приголомшила елегантністю свого вбрання.

Як виглядати розкішно у вбранні офіційного стилю – чудово знає королева Ранія. Вона майстерно поєднує кольори та демонструє приголомшливий смак до речей під час кожного свого публічного виходу.

Читайте також: В асиметричній спідниці та сорочці: ефектний діловий стиль від королеви Йорданії – фото

Винятком не стала й міжнародна поїздка до Італії, куди королівське подружжя запросили для вручення лампади святого Франциска. Престижна нагорода вважається аналогом Нобелівської премії миру. 29 березня її урочисто вручили йорданському королю Абдаллі ІІ за просування прав людини, гармонію між різними релігійними конфесіями і прийом біженців.

Та не тільки відзнака вразила прихильників королівської сім'ї, але й ефектний вихід Ранії. Перед камерами королева постала у розкішному костюмі, що складався зі спідниці, жакета і сорочки. До елегантного вбрання Її Величність підібрала маленьку сумочку зі шкіри крокодила та взуття на підборах. Лаконічні прикраси та зачіска з обручем завершили look королеви Ранії.

Варто зазначити, що в урочистому заході взяла участь канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона прийшла на церемонію у чорних штанах та синьому жакеті.