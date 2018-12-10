Королева Йорданії засвітила елегантну сукню від мас-маркету: фотофакт

Дедалі більше представників королівських родин обирають не дизайнерські унікальні вбрання, а зі звичайних мас-маркетів, доступних для їх прихильників. Так, королева Йорданії днями прийшла на урочисту церемонію в ефектній сукні від Zara.

Чарівна Ранія після весілля з йорданським королем Абдаллою ІІ привертає до себе значну увагу ЗМІ та громадськості. Однак королева в захваті від того, що завдяки популярності може донести світу важливі соціальні чи екологічні питання.

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Днями представниця королівської родини Йорданії взяла участь в церемонії вручення нагород "Впливові особистості року", що відбулася в Дубаї. На заході відзначили роботу королеви Ранії, яка після отримання статуетки виступила з емоційною промовою.

"У нашому динамічному світі, що охопили технології та інновації, ми можемо втратити орієнтир і дозволити нашим компасам трохи відхилятися, забувши той шлях, який створили для себе. Тому я прийшла до вас, найбільш впливових осіб, чиї голоси точно почуються. Закликаю вас виділяти свій час, щоб змінювати людей та підтримувати тих, хто цього потребує найбільше, захищати правду та не забувати про цінності", – заявила Ранія.

Промова королеви не залишила байдужими присутніх. Не менш ефектним був і її вигляд. Перед учасниками церемонії чарівна королева постала в елегантній сукні від Zara смарагдового кольору. До вбрання Ранія підібрала туфлі на підборах, сумочку та золотий ремінь. Витончені прикраси завершили look королеви.