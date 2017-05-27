Королева Йорданії здивувала заявою щодо її дорогого гардеробу

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Королева Ранія
Королева Ранія / emirateswoman.com

Йорданська королева Ранія стала так званою "іконою стилю" у світі, адже кожен її вихід – розкішний. Дружина монарха полюбляє дивувати громадськість елегантними брендовими речами, які зачаровують стилем і витонченістю.

Ефектні образи не залишаються поза увагою ЗМІ та хейтерів у мережі. Королеву Ранію відверто звинуватили у витрачанні чималих коштів на гардероб. Після критики представники королівської родини вирішили публічно прокоментувати ситуацію. 

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Згідно з офіційною заявою, дружина Адбалли ІІ робить все для того, щоб гідно представляти Йорданію на міжнародному рівні. Однак всі витрати на розкішні образи королева Ранія контролює та не переходить межу.

Причину масового незадоволення йорданська королева розуміє. За словами її представників, у ЗМІ неправильно вказують вартість брендового вбрання, яке Ранія вбирає для публічних виходів. Журналісти пишуть ринкову ціну одягу, не враховуючи багатьох привілей, якими користується королівська родина. 

Більшість предметів гардеробу Її Величності було позичено, подаровано або куплено за зниженою ціною,
– йдеться в офіційній заяві.

Таким чином королева Ранія спростувала інформацію про марнотратство та запевнила, що не спустошує кошти, зібрані від платників податків. За її словами, всі перші леді та представниці королівських родин рано чи пізно стикаються з подібними заявами, які провокують ЗМІ. Так, на думку Ранії, створюється викривлена картина про родини монархів і президентів. 

Варто зазначити, що королева Ранія завжди обирає стильні дизайнерські речі. Дружина Абдалли ІІ неодноразово поставала у виробах Dior, Carolina Herrera, Michael Kors, Versace та інших відомих брендів. 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Йорданія
Джерело: 24 Канал
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