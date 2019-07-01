Королівська бездоганність: Єлизавета ІІ сходила до церкви в ефектному вбранні

Королева Єлизавета ІІ перебуває у шотландському Единбурзі. Та навіть під час офіційної поїздки Її Величність не змінює свого графіку, тому в останню неділю червня навідалась до місцевої церкви.

У 93 роки королева Єлизавета ІІ не поспішає передавати своїм нащадкам свій трон, тому і досі активно бере участь у світських заходах і офіційних поїздках. Вона вирушила у кількаденну поїздку до столиці Шотландії, де стала запрошеною гостею на низці зустрічей. Із собою королева Єлизавета ІІ взяла свого сина принца Чарльза, який усюди супроводжував її.

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В насиченому графіку Її Величність знайшла вільний час для відвідання церкви. Королева Єлизавета ІІ взяла участь у богослужінні та поспілкувалась із шотландськими священниками. Її поява на вулицях Единбурга викликала чималий ажіотаж у прихильників королівської родини, які з оплесками та квітами зустріли Її Величність.

Для особливого виходу монарх обрала небесно-блакитне пальто і витончений капелюх. З-під вбрання Єлизавети ІІ виднілась сукня з квітковим принтом і плісированим низом. Свій образ королева доповнила білими рукавицями, сумку та взуття на маленьких підборах. Її Величність підібрала прикраси зі своєї колекції, які додали розкоші її вбранню.



Єлизавета ІІ в Шотландії / Getty Images



Королева Великобританії Єлизавета ІІ / Getty Images