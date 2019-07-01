Королівська бездоганність: Єлизавета ІІ сходила до церкви в ефектному вбранні

2326 Читать новость на русском
Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / www.gettyimages.com

Королева Єлизавета ІІ перебуває у шотландському Единбурзі. Та навіть під час офіційної поїздки Її Величність не змінює свого графіку, тому в останню неділю червня навідалась до місцевої церкви.

У 93 роки королева Єлизавета ІІ не поспішає передавати своїм нащадкам свій трон, тому і досі активно бере участь у світських заходах і офіційних поїздках. Вона вирушила у кількаденну поїздку до столиці Шотландії, де стала запрошеною гостею на низці зустрічей. Із собою королева Єлизавета ІІ взяла свого сина принца Чарльза, який усюди супроводжував її. 

Читайте також: Єлизавета ІІ вразила яскравим образом на офіційному заході: фото

В насиченому графіку Її Величність знайшла вільний час для відвідання церкви. Королева Єлизавета ІІ взяла участь у богослужінні та поспілкувалась із шотландськими священниками. Її поява на вулицях Единбурга викликала чималий ажіотаж у прихильників королівської родини, які з оплесками та квітами зустріли Її Величність.

Для особливого виходу монарх обрала небесно-блакитне пальто і витончений капелюх. З-під вбрання Єлизавети ІІ виднілась сукня з квітковим принтом і плісированим низом. Свій образ королева доповнила білими рукавицями, сумку та взуття на маленьких підборах. Її Величність підібрала прикраси зі своєї колекції, які додали розкоші її вбранню. 

Єлизавета ІІ в Шотландії
Єлизавета ІІ в Шотландії / Getty Images

Королева Великобританії Єлизавета ІІ
Королева Великобританії Єлизавета ІІ / Getty Images

blog_ava
Загинула відома волонтерка Марина Шеремет в аварії на Чернігівщині
сьогодні
8655
Теги: LifeStyle Стиль і мода Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
сьогодні 13:01 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
178
Люксовий бренд Hermès: мільйонні статки та вбивство тварин для створення сумок
сьогодні 11:00 Люксовий бренд Hermès: мільйонні статки та вбивство тварин для створення сумок
Юлія Турелик 417
Музичні новинки червня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
30 червня 13:00 Музичні новинки червня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 789
Найгучніші розлучення місяця: які зірки стали холостяками у червні
30 червня 12:56 Найгучніші розлучення місяця: які зірки стали холостяками у червні
Юлія Михайлова 2634
Найрозкішніші зіркові весілля червня, які підкорили мережу
29 червня 14:32 Найрозкішніші зіркові весілля червня, які підкорили мережу
Юлія Михайлова 2890
Новини
Більше новин
Залиште відгук