Королівська сім'я Монако показала офіційне різдвяне фото

За традицією, перед новорічно-різдвяними святами представники королівських родин публікують офіційні фото. Саме ці світлини постають на їхніх святкових листівках, які поширюються у всьому світі. Князь Монако Альбер II і княгиня Шарлен вже презентували різдвяне фото.

Офіційний портрет королівського подружжя з'явився на їхньому сайті. Князь Альбер ІІ та його чарівна дружина Шарлен позували перед камерою з дітьми – 5-річними двійнятами Габріелою і Жаком.

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Для фотосесії сім'я одягнула святкове вбрання у стилі новорічних свят. Так, княгиня Монако Шарлен красувалась перед камерою у розкішній смарагдовій сукні зі скромним вирізом. Маленьку Габріелу Її Величність одягнула у білу сукню. А от Альбер та Жак позували у класичних костюмах з краваткою.

Відомо, що листівки із зображенням королівської сім'ї Монако поступлять у продаж 4 грудня. Всі кошти від продажу Альбер ІІ та Шарлен передадуть на благодійність. Зокрема, пара планує підтримати організації, в яких вони є патронами.



Різдвяне фото князів Монако / Пресслужба

В одному з інтерв'ю князь Монако зізнався, що намагається долучати дітей до королівських обов'язків. Таким чином він прагне змалку навчати нащадків бути монархами та демонструвати знання етикету. Під час публічних виходів Гарбріела та Жак не відходять від знаменитих батьків, та навіть в таких умовах діти часто відчувають дискомфорт від надмірної уваги.

Іноді їм трохи ніяково, коли вони входять в приміщення, де за ними з цікавістю спостерігають інші люди. Були ситуації, коли вони, зі зрозумілих причин, абсолютно не розуміли, що відбувається. Тому ми повинні максимально підтримувати їх в подібних випадках,

– розповів князь Монако.

Окрім цього, Альбер ІІ додав, що поки бере дітей тільки на ті заходи, які не розтягуються на кілька годин. Так князь намагається уникнути стресу для його дітей.