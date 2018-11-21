Королівські сади у Лондоні прикрасили до різдвяних свят: приголомшливі фото та відео

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Королівські сади Kew Gardens у Лондоні
Королівські сади Kew Gardens у Лондоні / Twitter / @Miranda_j

Весь світу уже розпочав підготовку до новорічно-різдвяних свят. Так, у Лондоні королівські сади Kew Gardens запалали мільйонами вогників.

Великобританія поступово перетворюється на казкову країну, адже вулиці всіх міст прикрашають святковими ліхтариками, які приголомшують туристів красою. Особливо ефектно цьогоріч виглядатимуть королівські сади Kew Gardens.

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Мережу вже заполонили неймовірні кадри з Лондона. За словами очевидців, десятки тисяч гірлянд прикрасили кремезні дерева у королівських садах. Водночас фасади будівель перетворились на тло для казкових ілюмінацій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anna O'Neill (@annareporting)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anna O'Neill (@annareporting)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ithaca (@ithacastudio)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kew Gardens (@kewgardens)

 

Окрім цього, дизайнери встановили на території Kew Gardens рухомі лазери, які створюють приголомшливе шоу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anna O'Neill (@annareporting)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Linda McLean (@smudgetikka)

Загалом святкова ілюмінація заполонила алею на понад 2 кілометри. Самі ж ілюмінації та лазерне шоу туристи та британці зможуть побачити до 5 січня 2019 року. 

Варто зазначити, що Kew Gardens – одне із найпопулярніших місць Лондона під час різдвяно-новорічних свят. Сам комплекс складається з ботанічних садів, що розтягнулись на 121 гектар. Щороку кілька мільйонів туристів відвідують королівські сади, які в захваті від колекції рослин, висаджених у комплексі. 

Теги: Великобританія LifeStyle Подорожі Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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