"Королівський коргі": сюжет і трейлер кумедного мультфільму

У неділю, 10 березня, в Україні відбулася прем'єра кумедного мультфільму "Королівський коргі". Історію про улюбленця Єлизавети ІІ відома всім, однак режисери вирішили додати гумору до неї.

У центрі сюжету кумедного мультфільму – історія домашнього улюбленця Її Величності. Маленький собака породи коргі, який відгукується на кличку Рекс, полюбляє бешкетувати в Букінгемському палаці. Він звик, що може стрімголов бігати по резиденції королеви, руйнуючи все на своєму шляху. Оскільки Рекс є улюбленим собакою королеви, всі витівки він робить без покарання.

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Та безтурботне життя коргі залишається позаду, коли він випадково втрачає з поля зору свою господиню. Собака залишився посеред галасливих вулиць, відтак змушений знайти можливість повернутись до палацу.

Відомо, що екранізувати історію взявся один з відомих бельгійських режисерів – Бен Стассен. Він відомий за створення мультфільмів "Воруши ластами" та "Робінзон Крузо: дуже заселений острів".

Дивіться український трейлер до мультфільму "Королівський коргі" (відео):

Дивіться трейлер до мультфільму "Королівський коргі" англійською (відео):

Нагадаємо, що у квітні королева Єлизавета II втратила свого останнього домашнього улюбленця – собаку породи вельш-коргі на кличку Віллоу. Він був прямим нащадком коргі Сьюзан, подарованої королеві на 18-річчя.