Королівський "мегзіт": мережа вибухнула курйозними мемами з принцом Гаррі та Меган Маркл

Поки весь світ та королівська родина оговтується від заяви принца Гаррі та Меган Маркл щодо відокремлення від родини монарха, у мережі нещадно глузують із цієї теми. Якими мемами вибухнули соцмережі – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Напередодні дня народження Кейт Міддлтон герцоги Сассекські зробили "сюрприз" для королівських родичів. Принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що вирішили відокремитись від королівської родини. Водночас вони хочуть надалі допомагати організаціям, де є патронами, а також започаткувати власний благодійний проєкт. Окрім цього, Гаррі та Меган планують жити на дві країни, тому не зможуть брати участь у всіх запланованих заходах Єлизавети ІІ.

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На це вже встигли відреагувати представники Її Величності. Вони не приховують, що внук Єлизавети ІІ приймав рішення без її поради, тому наразі з герцогами Сассекськими розпочались перемовини, а королева прагне допомогти їм вирішити цю непросту ситуацію. Водночас інсайдери запевняють: принц Гаррі та Меган Маркл неабияк засмутили 93-річну родичку.

Та поки весь світ ошелешений від новин про британську королівську родину, мережу вже засипали курйозними мемами. До глузування долучились навіть зірки. Так, акторка Емі Шумер опублікувала курйозний знімок з чоловіком Крісом Фішером.

Ми з Крісом офіційно складаємо з себе королівські обов'язки і цінуємо вашу підтримку,

– написала Емі Шумер під фото.

Не менш глузливою була карикатура для нового випуску The New York Post. Заяву принца Гаррі та Меган Маркл порівняли з брекзітом, тому у твіттері навіть з'явився новий хештег з мемами "Мегзіт" (#Megxit). Автори картинки показали, як вони побачили життя герцогів Сассекських без грошей, відрахованих з податків британців.

Meghan Markle and Prince Harry #Megxit memes take over the internet after they step back as 'senior royals' https://t.co/4z5WHUWsMn pic.twitter.com/UIqsboU1uc — PopBuzz (@popbuzz) 9 січня 2020 р.

How's Harry going to get a real job without a last name though? #Megxit pic.twitter.com/wx84j2xmxF — Jeremy Dickey (@JeremyDDickey) 8 січня 2020 р.

Bet you missed us, no worries, we are back in business ! Thank You Canada! #Megxit pic.twitter.com/ArbXOuvUEy — Juliet (@Juliet76381213) 6 січня 2020 р.