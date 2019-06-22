Королівський синій: Летиція продемонструвала розкішний образ у шовковій сукні – фото

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція вкотре вразила громадськість своїм вишуканим образом у п'ятницю, 21 червня, у Мадриді.

Летиція так само, як і герцогиня Кембриджська, полюбляє плаття довжини міді. Для виходу екс-журналістка одягнула шовкову сукню з блакитно-білим "королівським" принтом з колекції Sandro. 

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Лаконічний чорний пояс зробив акцент на талії 46-річної жінки. Варто відзначити, що ціни на вбрання коливаються в межах 130-600 євро.

Образ дружини іспанського короля Філіппа VI завершили сині "пітонові" човники на високих підборах і клатч у тон. Стилісти Летиції зробили їй просту укладку волосся та легкий денний макіяж у нюдових відтінках.

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Летиція, королева Іспанії Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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