Королівський сніданок: корисний рецепт від Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл полюбила готувати ще до весілля з принцом Гаррі, а у новому статусі вона навіть презентувала власну кулінарну книгу східних рецептів.

Так, любов і талант Меган до кулінарії підтвердив головний візажист герцогині Деніел Мартін, який, до слова, створював її весільний макіяж.

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Чоловік опублікував фото на своїй сторінці в Instagram зі сніданком, який приготувала йому Маркл. У підписі Мартін назвав дружину принца Гаррі "неперевершеною господинею".

Повертаємося до часів Tig (це блог Меган Маркл, який існував до весілля з представником королівської сім'ї, – 24 канал). Дякую тобі, Меган, за те, що ти неперевершена господиня і заклиначка тостів з авокадо. Смачно!

– написав у публікаї Деніал.

Герцогиня Сассекська, яка обожнює здорову і корисну їжу, приготувала для друга цільнозернові тости з пюре з авокадо. Також на столі були цукерки і чай.

Нагадаємо, Меган Маркл презентувала книгу рецептів "Разом", яку написала спільно з представниками спільноти Hubb Community Kitchen. До організації входять жінки, які працювали в їдальні лондонського центру Мусульманської культурної спадщини.



Це перший благодійний проект герцогині Сассекської, оскільки вона передасть всі кошти із продажу видання постраждалим внаслідок пожежі у Лондоні та на підтримку діяльності спільноти. До книги увійшли 50 рецептів, які Меган Маркл самостійно приготувала на кухні.