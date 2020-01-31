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Королівський відпочинок: Меган Маркл та принц Гаррі планують літо в Каліфорнії

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Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @theroyalfamily

Герцоги Сассекські лише нещодавно перебралися до маєтку в Канаді, проте подружжя не збирається довго затримуватися на місці. Вони хочуть провести літній відпочинок у рідному місці Меган у Лос-Анджелесі. Близьке оточення подейкує, що пара всерйоз підшукує будинок для тривалого проживання.

Як повідомили інсайдери виданню E!News, герцоги планують переїзд до Каліфорнії. Зважаючи на те, що тепер їх не стримують королівські обов'язки, Меган Маркл разом з сім'єю хоче перебратися на Батьківщину. Там вони прагнуть провести частину літа. 

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Запевняючи в серйозності намірів родини, близьке оточення наголосило, що герцоги Сассекські вже розглядають можливі маєтки, які б могли стати їхнім сімейним гніздечком на кілька місяців. 

Вони почали дивитися будинки в інтернеті і зараз спілкуються з охоронними компаніями. Вони думають, чи можливо все це здійснити з точки зору логістики,
– повідомили інсайдери. 

Не дивно, що Меган Маркл так переймається про безпеку та право на приватність. Адже після переїзду до Канади їй не вдалося уникнути пильних спостережень папараці та преси, які чатували на неї на кожному кроці. Зважаючи на те, що тимчасовим домом для них стане Лос-Анджелес, посилена охорона стане в нагоді, адже саме це місто славиться посиленою кількістю світських заходів, а відповідно й репортерів. 

Як і у будь-якого потенційного власника житла, у герцогині Сассекської є незмінний список бажань для її ідеального будинку. Меган хотіла б мати можливість проводити зустрічі в будинку, а також приймати друзів і гостей. Це два пункти, які важливі для неї. Вона дуже сподівається знайти щось, що буде відповідати її потребам,
– наголосили джерела. 


Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @theroyalfamily

Варто наголосити, що Лос-Анджелес ідеально підходить для Меган Маркл, яка мріє відновити свою акторську кар'єру. Вона налаштована рішуче та невдовзі планує розпочати свою роботу, а поки перебуває у пошуках менеджера чи агента, який буде представляти її в майбутніх проєктах. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі Новини LifeStyle
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