Коронавірус у Льва Лещенка підтвердив головний лікар медзакладу, в якому госпіталізували співака

26 березня стало відомо, що Льва Лещенка госпіталізували у спеціалізовану лікарню у селищі Комунарка неподалік від Москви з підозрою на коронавірусу. У російських ЗМІ розповідали, що діагноз підтвердився, однак ніхто офіційних коментарів не давав. 27 березня діагноз офіційно вирішив підтвердити голова медзакладу.

Про це лікар Денис Проценко повідомив на власній сторінці у фейсбуці, передає "Lenta.ru".

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"Після дообстеження була підтверджена короновірусна етіологія пневмонії. У першу добу після надходження стан пацієнта погіршився", – написав Проценко.



Головний лікар в лікарні №40 у селищі Комунарка Денис Проценко / Фото: MK RU

Як і писали у ЗМІ, в артиста почалась задишка і знизилися показники "оксигенації крові", через що його перевели у реанімацію. Вже ввечері 26 березня артистові стало краще і наразі його стан оцінюють як стабільний. Льва Лещенка планують перевести у звичайне відділення. Головний лікар Проценко підкреслив, що для публікації допису у мережі просив дозволу у Лещенка, аби уникнути "спекуляцій деяких ЗМІ на тему стану здоров'я співака.



Головний лікар підтвердив коронавірус у Льва Лещенка / Скріншот з фейсбуку

Нагадаємо, що 11 березня Лев Лещенко повернувся з США та відчув перші симптоми хвороби. Наступні 10 днів він провів в самоізоляції разом з 65-річною дружиною Іриною. Згодом подружжя самостійно звернулося за допомогою до лікарів, адже ті відмовилися оглянути співака вдома. 26 березня у лікарні в співака діагностували двосторонню пневмонію, викликану коронавірусом. У Лещенка почався набряк легенів, через що його стан здоров'я оцінювали як важкий.