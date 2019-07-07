Кортні Кардашян похизувалась фігурою в крихітному купальнику: гаряче фото

Одна з найвідоміших блогерок світу Кортні Кардашян приголомшила прихильників черговим сексуальним знімком. Зірка показала новий червоний купальник, який ледь прикривав її інтимні місця.

Відповідне фото з'явилось в Instagram-Stories знаменитої американки. 40-річна Кортні Кардашян таким чином похизувалась результатами свого схуднення та вкотре привернула увагу до свого нового проекту. Раніше зірка анонсувала, що випробує нову дієту, яка невдовзі з'явиться на її б'юті-сайті Poosh.

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Щоб більше привернути увагу прихильників до своєї публікації, вона показала фігуру в червоному купальнику. Перед камерою Кортні Кардашян засвітилась у пляжному вбранні, яке розробила модель Емілі Ратажковскі. Крихітне бікіні ледь прикрило інтимні місця зірки, що виглядало дуже спокусливо.



Кортні Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Відомо, що сама Емілі Ратажковскі залюбки рекламує вироби власного бренду Inamorataswim. Зірка має знімки у такому ж червоному купальнику, в якому неможливо приховати сексуальність.



Емілі Ратажковскі в купальнику / Instagram / @inamoratawoman