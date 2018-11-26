Кортні Кардашян показала сексапільне фото в ліжку: 18+

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Кортні Кардашян показала гарячі фото
Кортні Кардашян показала гарячі фото / Instagram / @kourtneykardash

Зірка реаліті-шоу, світська левиця та блогерка Кортні Кардашян полюбляє розбурхувати мережу сексапільними знімками. Так, на її Instagram-сторінці з'явилось сексапільне фото в ліжку.

Кортні Кардашян полюбляє бути у центрі уваги. Тому, коли її ім'я все менше згадують у ЗМІ, зірка миттю публікує знімки, які неможливо проігнорувати. 

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Сьогодні, 11 грудня, Кортні Кардашян вкотре розбурхала мережу. Знаменита американка показала гаряче фото, зроблену у ліжку. Перед камерою вона позувала у міні-сукні з глибоким декольте. Вбрання підкреслило струнку фігуру Кортні та її апетитні форми. Звабливий образ представниця родини Кардашян-Дженнер доповнила золотим іграшковим телефоном. "Помилились номером", – грайливо написала Кортні під фото. 

В одному з інтерв'ю Кортні Кардашян відверто зізнавалась, що за рік до 40-річчя вона почувається дуже впевнено у своєму тілі. Відтак зірка не прагне приховувати свою фігуру, а навпаки – хизується нею у сексапільних фотосесіях. Зокрема, в останні дні 2018 року Кортні опублікувала провокативні фото, зроблені для чоловічого глянцю GQ. Зірка повністю оголилась перед камерою та постала у дуже гарячих образах.

 

Теги: LifeStyle Кортні Кардашян
Джерело: 24 Канал
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