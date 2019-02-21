Кортні Кардашян позувала топлес перед камерою: фото 18+

Американська зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян епатувала в мережі. Зірка показала чорно-біле фото, на якому прикрила руками свої оголені груди.

Всі сестри родини Кардашян – активні блогери. Ефектні дівчата не соромляться приміряти провокативні образи та не відмовляються від пікантних зйомок без одягу.

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Днями чергове фото топлес опублікувала Кортні Кардашян. Перед камерою сексапільна зірка постала з оголеними грудьми, які грайливо прикрила руками. Свої пишні сідниці Кортні закутала у плед, що виглядало дуже звабливо. Окрім цього, одна з сестер Кардашян покрасувалась із кольє у формі змії.

Найкращі друзі дівчат – діаманти, – кокетливо написала Кортні Кардашян.

Прихильники зірки побачили у такому знімку прихований зміст. На думку користувачів мережі, таким чином Кортні Кардашян підтримала свою сестру Хлої, яка переживає не найкращі часи. Зірка вирішила покинути свого коханого Трістана Томпсона через чергову зраду: він закрутив роман із подругою родини Кардашян – Джордін Вудс.

"На шиї Джордін!", "Ось так! Діамантова змія (вона ж Джордін) найкраща подруга дівчини Кайлі!", "Ми зрозуміли, хто ця гадюка на шиї" "Це Джордін, яка душить Кардашян", – написали користувачі мережі.