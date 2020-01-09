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Кортні Кокс поділилася пристрасним фото із бойфрендом

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Кортні Кокс та Джонні Макдейд / Instagram / @courteneycoxofficial

Зірка серіалу "Друзі" опублікувала фото з хлопцем у мережі Instagram. Кортні не часто ділиться подробицями особистого життя та фотографіями близьких людей, проте виключення все ж таки бувають.

Нещодавно акторка опублікувала та своїй інстаграм-сторінці світлину, де вона позує разом із бойфрендом Джонні Макейдом. На ній закохані обіймають та цілують один одного. Так вона привітала своїх підписників з Новим роком. 

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"Я чітко бачу зараз…. 2020! З Новим роком від Великобританії", – написала в публікації Кортні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I can see clearly now... 2020! Happy New Year from the UK ️️️

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

 

Нагадаємо, в 2014 році Кортні оголосила про заручини з музикантом Джонні Макдейдом, з яким зустрічалася з 2013 року. В грудні 2014 стало відомо про розрив стосунків зіркової пари. Проте вже в січні 2017 з’явилася інформація про відновлення стосунків Кортні з колишнім нареченим. Тоді акторка вирішила переїхати до Макдейда в Лондон разом із донькою-підлітком Коко Райлі. 

Дивіться відео, як Кортні Кокс веселиться з донькою Коко:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanna see your child lose their patience? Do a TikTok with them. #familyaerobics

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Зіркові романи
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