Кортні Кокс поділилася пристрасним фото із бойфрендом

Зірка серіалу "Друзі" опублікувала фото з хлопцем у мережі Instagram. Кортні не часто ділиться подробицями особистого життя та фотографіями близьких людей, проте виключення все ж таки бувають.

Нещодавно акторка опублікувала та своїй інстаграм-сторінці світлину, де вона позує разом із бойфрендом Джонні Макейдом. На ній закохані обіймають та цілують один одного. Так вона привітала своїх підписників з Новим роком.

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"Я чітко бачу зараз…. 2020! З Новим роком від Великобританії", – написала в публікації Кортні.

Нагадаємо, в 2014 році Кортні оголосила про заручини з музикантом Джонні Макдейдом, з яким зустрічалася з 2013 року. В грудні 2014 стало відомо про розрив стосунків зіркової пари. Проте вже в січні 2017 з’явилася інформація про відновлення стосунків Кортні з колишнім нареченим. Тоді акторка вирішила переїхати до Макдейда в Лондон разом із донькою-підлітком Коко Райлі.

Дивіться відео, як Кортні Кокс веселиться з донькою Коко: