Кортні Кокс показала, як проходив останній день зйомок серіалу "Друзі"

Голлівудські актори Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Меттью Перрі, Метт Леблан та Девід Швіммер здобули шалену популярність після виходу серіалу "Друзі". І хоч ситком завершився ще у 2004 році, він і досі має мільйонну аудиторію прихильників. Тому нове фото улюблених зірок не оминули увагою у мережі.

Знімком вирішила поділитись Кортні Кокс, яка у "Друзях" зіграла роль педантичної Моніки Геллер. На інстаграм-сторінці вона показала, як пройшов останній день зйомок серіалу, чим підкорила мережу.

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На кадрі видно, як акторка і її колеги Ліза Кудров, Меттью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер і Метт Леблан зібрались на вечерю. Всі зірки ситкому сиділи поряд та весело проводили час. Знімок Кортні Кокс символічно опублікувала у мережі, адже 23 січня пройшло рівно 16 років з того дня.

Остання вечеря перед зйомками фінального епізоду. 23 січня 2004 року,

– лаконічно написала Кортні Кокс.

Як відомо, серіал "Друзі" розповідає історію 6 молодих американців, які живуть в одному будинку. Як і всі жителі Нью-Йорка, їх цікавлять декілька питань: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Відтак головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації, розважаються, закохуються і втрачають коханих, змінюють роботу та смакують каву в улюбленій кав'ярні поряд із домом. Кумедні історії "Друзів" підкорили весь світ, а остання серія, яка вийшла у травні 2004 року, розчулила всіх прихильників серіалу.

Та після зйомок голлівудські актори настільки стали рідним один для одного, що зберегли дружні стосунки. Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Меттью Перрі, Метт Леблан та Девід Швіммер залюбки влаштовують вечірки у своїх помешканнях, запрошуючи на них колег. Окрім цього, у мережі є чимало фото з ланчів, влаштованих зірковими друзями.