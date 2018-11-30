Костенко, Жадан і Забужко: кого з сучасних письменників знають і читають українці

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Сергій Жадан
Сергій Жадан / Facebook / @Meridian Czernowitz

В рамках масштабного всеукраїнського дослідження "Ukrainian Reading Publishing Data 2018", українські читачі найбільше читають твори Ліни Костенко. Друге місце посідає Сергій Жадан і третє – Юрій Андрухович. Кого з українських поетів та письменників обирають поціновувачі літератури – читайте в матеріалі.

Нове дослідження було організоване Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 26 жовтня по 1 листопада 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2013 респондентів віком від 15 до 59 років і теоретична похибка вибірки може становити 2,3%.

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Як виявилось, серед сучасних вітчизняних письменників українці найбільше знають і читають українську письменницю-шістдесятницю Ліну Костенко. 10% опитаних відповіло саме так на відкрите запитання "Кого з сучасних українських письменників ви знаєте?". 88-річна лауреатка Шевченківської премії, Премії Антоновичів та Премії Петрарки свого часу у СРСР брала активну участь у дисидентському русі, через що надовго була виключена з літературного процесу. Втім, за своє творче життя вона випустила десятки видань, романів та поезій і незважаючи на літній вік продовжує брати участь в літературних заходах і писати нові твори.

Ліна Костенко
Ліна Костенко / Фото з відкритих джерел

Друге місце у рейтингу зайняв поет та прозаїк Сергій Жадан (7%), а третє місце – поет, есеїст та прозаїк Юрій Андрухович (4,7%). У п’ятірку лідерів також увійшла письменниця Оксана Забужко (4,3%) та Василь Шкляр (3,9%). Серед інших любителів українських читачів у дослідженні зайняли наступні позиції такі письменники та письменниці, як Люко Дашвар, Ірен Роздобудько, Ірена Карпа та інші.

Однак варто відмітити, що не всі опитані читали твори цих письменників, а лише знали та чули їхні імена. Саме тому, рейтинги сучасних письменників дещо змінились: твори Ліни Костенко читало 5,8% респондентів, Сергія Жадана — 3,9%, Оксани Забужко – 2,6%, Юрія Андруховича —2,4%, Люко Дашвар – 2,3% і Василя Шкляра – 2,2%. Дослідники також виявили, що загалом під час опитування респонденти змогли назвати 145 імен сучасних українських письменників.

Статистика також підкріпилась й іншими даними: 14% українців не змогли пригадати жодного письменника, 13,8% обрали відповідь "важко відповісти", 9,9% не відповіли, а 16% українців взагалі не читали творів вітчизняних авторів сьогодення.

Теги: Новини України LifeStyle Література Книги Новини культури Сергій Жадан Ліна Костенко дослідження
Джерело: Lifestyle
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