Краще за KAZKA: у мережі переспівали фаворитів Нацвідбору Євробачення-2019

Популярний гурт KAZKA викликав суперечні враження після виступу на Національному відборі Євробачення-2019. Однак їхня пісня Apart стала настільки популярною, що талановиті музиканти вирішили створити україномовну її версію.

Гурт KAZKA отримав чималу популярність як в Україні, так і за її межами. Знаменитий хіт "Плакала" переспівали сотні блогерів, які заполонили мережу яскравими каверами.

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Нова пісня колективу Apart, яку вони представили у другому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2019, теж сподобалась меломанам. У мережі вже з'явився перший кавер на пісню, яку переспівала Вася Бойкова українською мовою. Прихильниця гурту KAZKA навіть створила кліп, в якому показала розставання двох закоханих. Ролик українка відзняла у романтичному Львові.

Дивіться відео каверу на пісню гурту KAZKA – Apart:

Користувачі мережі одразу ж засипали вокалістку компліментами. Люди зазначили, що невідома співачка значно краще виконала пісню Apart, аніж її кумир Олександра Заріцька. "Заспівала краще, ніж KAZKA", "Те відчуття, коли кавер кращий за оригінал", "Навіть аранжування звучить цікавіше", – прокоментували користувачі мережі.



Кавер на пісню гурту KAZKA / Скріншот

16 лютого стало відомо, що гурт KAZKA вийшов у фінал Національного відбору Євробачення-2019. Однак виступ солістки колективу Олександри Заріцької піддався нещадній критиці. Зіркові судді шоу Джамала і Євген Філатов зазначили, що вокал артистки під час виступів наживо бажає кращого, а хвилювання заважають їй якісно подати пісню. Такої ж думки й вітчизняні прихильники Євробачення, які організували флешмоб # NOKAZKA.

А от Андрій Данилко під час другого півфіналу Нацвідбору зізнався, що така атака хейтерів – побічний ефект значної популярності гурту. Шоумен та музикант підтримав колег під час шоу та побажав їм успіху.

Нацвідбір Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ гурту KAZKA