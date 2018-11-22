Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви

Смачно, корисно, швидко та недорого. Саме так можна сказати про популярну останнім часом страву – крем-супи.

LifeStyle 24 підготував для вас топ-4 рецепти цього ніжного наїдку, приготувавши його разом із консультанткою здорового харчування та фізіологом Ольгою Дорош.

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За її словами, проблемою традиційних українських супів є те, що вони, зазвичай, жирні, натомість супи-пюре швидше засвоюються та приносять організмові більше користі.

"Наваристий бульйон чи борщ на ребрах зі сметаною стимулюють виділення гормону гастрину, який підвищує кислотність шлунку. Тому зловживання такими і схожими стравами призведе до того, що ви отримаєте виразку! У складі крем-супів багато овочів (до речі, у них можна "замаскувати" й ті, які ви не любите). Вони добре насичують, містять жиророзчинні вітаміни та багато клітковини, а ще зміцнюють імунітет. Окрім цього, страва чудово зігріває організм у зимовий період", – переконує Ольга Дорош.

Крем-суп із гарбуза



Інгредієнти до крем-супу із гарбуза

Інгредієнти:

700 г гарбуза

1 морква

1 цибуля

50 г кураги

30 г олії

700 мл овочевого бульйону (або рослинного молока)

Спеції: сіль, перець, розмарин, куркума, тертий імбир та часник

Спосіб приготування:

1. Гарбуз і моркву порізати на шматки, посолити, додати розмарин і 2 столові ложки олії. Після цього перемішати й поставити запікатись в духовку або помістити в мультиварку, ввімкнувши режим "овочі".

2. На олії, що залишилась, підсмажити дрібно нарізану цибулю, до неї додати всі спеції та видушений часник, а також подрібнену курагу.

3. Перекласти пропечені овочі в каструлю, додати до них цибулю і бульйон, проварити 10 хвилин і зблендерувати до стану пюре. Зверху крем-суп можна прикрасити насінням гарбуза.



Крем-суп із гарбуза

Крем-суп із нуту



Інгредієнти до крем-супу з нуту

Інгредієнти:

200 г нуту

250 г томатів у власному соці

1-2 зубчики часнику

1 червоний солодкий перець

2 стакани овочевого бульйону

1 ст. ложка олії або вершкового масла

Спеції: сіль, перець, кмин, куркума та коріандр

Спосіб приготування:

1. Замочити наніч нут, зранку промити його і поставити варити на 1-1,5 години.

2. Злити більшу частину води й дати нутові охолонути.

3. Порізати на кубики перець і просмажити-протушкувати його на 1 столовій ложці олії, додати видавлений часник та спеції, 1 хвилину просмажити. Ще висипати томати і все протушкувати 5 хвилин.

4. Всипати суміш перців з томатами в каструлю до нуту, долити туди бульйон та проварити 10-15 хвилин.

5. Дати всьому трохи охолонути і проблендерувати все до готовності. Посипати зеленню.



Крем-суп з нуту

Крем-суп із броколі



Інгредієнти до крем-супу з броколі

Інгредієнти:

400 г броколі (свіжої або замороженої)

1 цибуля

1 картоплина (за бажанням)

200 г шампіньйонів

Півстакана 10%-их вершків (або рослинного молока: кокосового чи мигдального)

15-20 г вершкового масла

500-700 г овочевого бульйону

Спеції: сіль, перець, базилік (базилік можна і свіжий)

Спосіб приготування:

1. Дрібно нарізати цибулю та протушкувати її на жирі. Додати нарізані гриби, спеції і тушкувати на невеликому вогні до готовності (можна додати води). Гриби порізати на пластинки.

2. Броколі помити й поставити варити в підсоленій воді з лимоном. Воду злити.

3. Додати вершки та довести до кипіння на слабкому вогні, зблендерити.

4. Розлити по тарілках і зверху викласти тушковані гриби.



Крем-суп із броколі

Крем-суп із червоної сочевиці



Інгредієнти до крем-супу із сочевиці

Інгредієнти:

250 г моркви

150 г сочевиці

1 цибуля

30 г вершкового масла

200 мл вершків (або кокосового молока)

Спеції: сіль, перець, куркума, базилік

Спосіб приготування:

1. Сочевицю замочити на півгодини й відварити.

2. На маслі просмажити цибулю, додати потерту моркву і спеції.

3. З'єднати овочі з сочевицею, додати вершки та сіль (якщо потрібно) і зміксувати до пюре.



Крем-суп із червоної сочевиці

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А які рецепти крем-супів знаєте ви? Чи подобається вам ця страва й чому? Діліться в коментарях.