Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Смачно, корисно, швидко та недорого. Саме так можна сказати про популярну останнім часом страву – крем-супи.
LifeStyle 24 підготував для вас топ-4 рецепти цього ніжного наїдку, приготувавши його разом із консультанткою здорового харчування та фізіологом Ольгою Дорош.
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За її словами, проблемою традиційних українських супів є те, що вони, зазвичай, жирні, натомість супи-пюре швидше засвоюються та приносять організмові більше користі.
"Наваристий бульйон чи борщ на ребрах зі сметаною стимулюють виділення гормону гастрину, який підвищує кислотність шлунку. Тому зловживання такими і схожими стравами призведе до того, що ви отримаєте виразку! У складі крем-супів багато овочів (до речі, у них можна "замаскувати" й ті, які ви не любите). Вони добре насичують, містять жиророзчинні вітаміни та багато клітковини, а ще зміцнюють імунітет. Окрім цього, страва чудово зігріває організм у зимовий період", – переконує Ольга Дорош.
Крем-суп із гарбуза
Інгредієнти до крем-супу із гарбуза
Інгредієнти:
700 г гарбуза
1 морква
1 цибуля
50 г кураги
30 г олії
700 мл овочевого бульйону (або рослинного молока)
Спеції: сіль, перець, розмарин, куркума, тертий імбир та часник
Спосіб приготування:
1. Гарбуз і моркву порізати на шматки, посолити, додати розмарин і 2 столові ложки олії. Після цього перемішати й поставити запікатись в духовку або помістити в мультиварку, ввімкнувши режим "овочі".
2. На олії, що залишилась, підсмажити дрібно нарізану цибулю, до неї додати всі спеції та видушений часник, а також подрібнену курагу.
3. Перекласти пропечені овочі в каструлю, додати до них цибулю і бульйон, проварити 10 хвилин і зблендерувати до стану пюре. Зверху крем-суп можна прикрасити насінням гарбуза.
Крем-суп із гарбуза
Крем-суп із нуту
Інгредієнти до крем-супу з нуту
Інгредієнти:
200 г нуту
250 г томатів у власному соці
1-2 зубчики часнику
1 червоний солодкий перець
2 стакани овочевого бульйону
1 ст. ложка олії або вершкового масла
Спеції: сіль, перець, кмин, куркума та коріандр
Спосіб приготування:
1. Замочити наніч нут, зранку промити його і поставити варити на 1-1,5 години.
2. Злити більшу частину води й дати нутові охолонути.
3. Порізати на кубики перець і просмажити-протушкувати його на 1 столовій ложці олії, додати видавлений часник та спеції, 1 хвилину просмажити. Ще висипати томати і все протушкувати 5 хвилин.
4. Всипати суміш перців з томатами в каструлю до нуту, долити туди бульйон та проварити 10-15 хвилин.
5. Дати всьому трохи охолонути і проблендерувати все до готовності. Посипати зеленню.
Крем-суп з нуту
Крем-суп із броколі
Інгредієнти до крем-супу з броколі
Інгредієнти:
400 г броколі (свіжої або замороженої)
1 цибуля
1 картоплина (за бажанням)
200 г шампіньйонів
Півстакана 10%-их вершків (або рослинного молока: кокосового чи мигдального)
15-20 г вершкового масла
500-700 г овочевого бульйону
Спеції: сіль, перець, базилік (базилік можна і свіжий)
Спосіб приготування:
1. Дрібно нарізати цибулю та протушкувати її на жирі. Додати нарізані гриби, спеції і тушкувати на невеликому вогні до готовності (можна додати води). Гриби порізати на пластинки.
2. Броколі помити й поставити варити в підсоленій воді з лимоном. Воду злити.
3. Додати вершки та довести до кипіння на слабкому вогні, зблендерити.
4. Розлити по тарілках і зверху викласти тушковані гриби.
Крем-суп із броколі
Крем-суп із червоної сочевиці
Інгредієнти до крем-супу із сочевиці
Інгредієнти:
250 г моркви
150 г сочевиці
1 цибуля
30 г вершкового масла
200 мл вершків (або кокосового молока)
Спеції: сіль, перець, куркума, базилік
Спосіб приготування:
1. Сочевицю замочити на півгодини й відварити.
2. На маслі просмажити цибулю, додати потерту моркву і спеції.
3. З'єднати овочі з сочевицею, додати вершки та сіль (якщо потрібно) і зміксувати до пюре.
Крем-суп із червоної сочевиці
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А які рецепти крем-супів знаєте ви? Чи подобається вам ця страва й чому? Діліться в коментарях.