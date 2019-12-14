Кріс Браун вперше показав новонародженого сина: зворушливі фото

30-річний американський співак та актор зі скандальною репутацією наприкінці листопада став батьком вдруге. Його колишня дівчина Амміка Гарріс народила хлопчика. Цією радісною новиною екскохані поділилися у соціальних мережах, опублікувавши перше фото малюка. Проте сьогодні Кріс Браун вирішив показати, як виглядає його син Аеко Каторі.

Днями в на офіційній сторінці актора в інстаграмі з'явилося чорно-біле фото, на якому Кріс Браун ніжно доторкається до немовля. Тоді зіркові батьки вирішили не показувати обличчя сина, але сьогодні, 14 грудня, вони опублікували перші фото хлопцика, якого назвали Аеко Каторі.

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Зворушливими кадрами Кріс Браун спростував всі чутки про те, що він був не в захваті від вагітності Амміки Гарріс і покинув модель, як тільки дізнався про дитину. З серії світлин стає зрозуміло, що співак був присутній на пологах дівчини і не збирається відмовлятися від свого сина.