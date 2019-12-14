Кріс Браун вперше показав новонародженого сина: зворушливі фото

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Співак Кріс Браун / Instagram / @chrisbrownofficial

30-річний американський співак та актор зі скандальною репутацією наприкінці листопада став батьком вдруге. Його колишня дівчина Амміка Гарріс народила хлопчика. Цією радісною новиною екскохані поділилися у соціальних мережах, опублікувавши перше фото малюка. Проте сьогодні Кріс Браун вирішив показати, як виглядає його син Аеко Каторі.

Днями в на офіційній сторінці актора в інстаграмі з'явилося чорно-біле фото, на якому Кріс Браун ніжно доторкається до немовля. Тоді зіркові батьки вирішили не показувати обличчя сина, але сьогодні, 14 грудня, вони опублікували перші фото хлопцика, якого назвали Аеко Каторі. 

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Зворушливими кадрами Кріс Браун спростував всі чутки про те, що він був не в захваті від вагітності Амміки Гарріс і покинув модель, як тільки дізнався про дитину. З серії світлин стає зрозуміло, що співак був присутній на пологах дівчини і не збирається відмовлятися від свого сина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial)

Для артиста ця дитина не є першою. Кріс Браун виховує 5-річну доньку Роялті, яку щоразу показує прихильникам у мережі. Мамою дівчинки є модель Ніа Гусман, з якою він розлучився перед народженням дитини. Модель не тільки дозволяє артисту проводити час наодинці з дитиною, але й дозволяє публікувати йому фото з дівчинкою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти
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