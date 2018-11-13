Кріштіану Роналду запросив на романтичне побачення не лише свою дружину: фотофакт

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Instagram/ @ georginagio

Футболіст зі світовим ім’ям Кріштіану Роналду відвідав Лондон разом зі своєю дружиною Джорджиною Родрігес. Подружжя перебувало в столиці Великобританії декілька днів, але відпочинок вони провели не лише вдвох.

У вівторок, 13 листопада, 33-річний футболіст вечеряв у ресторані ZELA в центрі Лондона зі своєю дружиною. Фото з романтичного вечора Кріштіану опублікував на своїй сторінці Instagram.

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На побачення із 24-річною дружиною Джорджиною португальський футболіст взяв ще найстаршого сина Кріштіану Роналду-молодшого, якому виповнилось 8 років.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

Того ж вечора сім’я відвідала Королівський театр Ковент-Гарден. Модель обожнює іспанську новелу Marianela. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Яке видовище мати змогу насолодитися Bayadère de la mano de Marianela, мого аргентинського співвітчизника та всіх танцюристів. Вони змусили мене насолодитися чудовим вечором. Збулися мрії... Спасибі, моя любов,
– прокоментувала власне фото Джорджина. 

Дружина футболіста була одягнена в елегантну чорну сукню з відкритими плечима. До вишуканого наряду підібрала туфлі-човники в тон та великі сережки.

 

Нагадаємо, нещодавно щасливе подружжя святкувало день народження своєї наймолодшої доньки. У вівторок, 12 листопада, Алані виповнився один рік. Уся родина привітала дочку Кріштіану та Джорджини у соціальних мережах.

Теги: LifeStyle Мода Кріштіану Роналду
Джерело: 24 канал
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