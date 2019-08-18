Кріссі Тейген показала набряклі губи через висотну хворобу: фото

Популярна телеведуча і дружина співака Джона Ледженда Кріссі Тейген заявила, що її "рот готовий вибухнути" через набряклі губи. Причиною цього, на думку зірки, стала висотна хвороба.

Кріссі Тейген є однією з тих зірок, які не бояться продемонструвати у соціальних мережах себе "не у найкращому вигляді". Так, телеведуча відверто розповіла шанувальникам в Instagram про свій ангіоневротичний набряк на губах.

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На думку дружини Джона Ледженда, це є наслідком висотної хвороби від польоту з Лос-Анджелеса до штату Юта. У своєму мікроблозі в Twitter Тейген написала, що є дуже засмученою, як штат Юта (де зірка народилася) "отруїв" її.

Кріссі зі своїм почуттям гумора додала шанувальникам, що покаже їм інструкцію, як зробити макіяж з набряком на губах.

Кріссі Тейген / Instagram-Stories / @chrissyteigen

Хто така Кріссі Тейген?

Кріссі – модель, телеведуча, а також авторка кулінарної книги. В Instagram за нею стежать 25,4 мільйони користувачів. Тейген живе у щасливому шлюбі з музикантом Джоном Леджендом, з яким вона разом понад 10 років.

Кріссі і Джон познайомилися на зйомках кліпу артиста на пісню "Stereo" в 2006 році. У 2013 пара одружилася, а в 2016 в сім'ї знаменитостей народилася дочка Луна Сімона. А вже у травні 2018 року телеведуча народила сина. Тейген називає свого чоловіка "найкращим батьком, трудоголіком, найкращим коханим, найкращим другом".

Раніше подружжя зробило однакові татуювання у вигляді кардіограми, що фіксує імена членів родини.