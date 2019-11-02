Кріссі Тейген стежила за Джоном Леджендом, щоб переконатися у його сексуальній орієнтації
Популярна телеведуча і Кріссі Тейген розшукувала фотографії співака Джона Ледженда в інтернеті, коли вони починали зустрічатися, щоб побачити, чи він був у стосунках з моделями, або був гомосексуалістом.
Сімейство Тейген-Ледженд знялися у яскравій фотосесії для видання Vanity Fair. В інтерв'ю Кріссі розкрила деякі подробиці з початку відносин зі співаком.
Читайте також: Кохання і сім'я назавжди: яке парне тату зробили Джон Ледженд і Кріссі Тейген – фото
Так, коли Кріссі і Джон почали зустрічатися у 2007 році, жінка почала активно стежити за всіма новинами і плітками про Ледженда в інтернеті, розглядати знімки з червоних доріжок, а також читати будь-які матеріали про коханого у ЗМІ.
Телеведуча згадала, як колись навіть ходили чутки, що Джон почав зустрічатися з нею лише для того, щоб приховати свою гомосексуальність.
Він був досить відомий тим, що він або самотній, або зустрічається з моделями. Я заходила на вебсайти і всюди писали про те, що я його "борода" (гетеросексуальний партнер, який зустрічається з гомосексуальним). Писали, що він зустрічається зі своїми колишніми або з черговою новою моделлю. Господи, я читала абсолютно все,
– зізналася Тейген.
Додамо, Кріссі і Джон познайомилися на зйомках кліпу артиста на пісню "Stereo" в 2006 році. У 2013 пара одружилася, а в 2016 в сім'ї знаменитостей народилася дочка Луна Сімона. А вже у травні 2018 року телеведуча народила сина.
Фотосесія сім'ї Джона Ледженда для Vanity Fair: дивіться знімки
Вибір редакції
-
Спочатку було дуже складно, – Моніка Беллуччі розповіла про стосунки з Венсаном Касселемсьогодні , 15:40
-
Про Лесю Українку, Івана Франка та інших: мережу підриває тизер українського серіалу "Плеяда"сьогодні , 12:23
-
"Мастер Шеф" 9 сезон 10 випуск: хто з учасників не витримав пекельних випробувань Геловіна1 листопада , 22:12