Кріссі Тейген стежила за Джоном Леджендом, щоб переконатися у його сексуальній орієнтації

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Джон Ледженд і Кріссі Тейген
Джон Ледженд і Кріссі Тейген / vanityfair.com

Популярна телеведуча і Кріссі Тейген розшукувала фотографії співака Джона Ледженда в інтернеті, коли вони починали зустрічатися, щоб побачити, чи він був у стосунках з моделями, або був гомосексуалістом.

Сімейство Тейген-Ледженд знялися у яскравій фотосесії для видання Vanity Fair. В інтерв'ю Кріссі розкрила деякі подробиці з початку відносин зі співаком.

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Так, коли Кріссі і Джон почали зустрічатися у 2007 році, жінка почала активно стежити за всіма новинами і плітками про Ледженда в інтернеті, розглядати знімки з червоних доріжок, а також читати будь-які матеріали про коханого у ЗМІ. 

Телеведуча згадала, як колись навіть ходили чутки, що Джон почав зустрічатися з нею лише для того, щоб приховати свою гомосексуальність.

Він був досить відомий тим, що він або самотній, або зустрічається з моделями. Я заходила на вебсайти і всюди писали про те, що я його "борода" (гетеросексуальний партнер, який зустрічається з гомосексуальним). Писали, що він зустрічається зі своїми колишніми або з черговою новою моделлю. Господи, я читала абсолютно все,
– зізналася Тейген.

Додамо, Кріссі і Джон познайомилися на зйомках кліпу артиста на пісню "Stereo" в 2006 році. У 2013 пара одружилася, а в 2016 в сім'ї знаменитостей народилася дочка Луна Сімона. А вже у травні 2018 року телеведуча народила сина.

Фотосесія сім'ї Джона Ледженда для Vanity Fair: дивіться знімки

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи
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