Кріссі Тейген зворушливо привітала чоловіка з днем народження: фото

Телевізійна зірка та модель Кріссі Тейген привітала чоловіка, одного з основних представників нео-соула, Джона Ледженда з 40-річчям, яке він відзначив 28 грудня.

Кріссі на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію романтичних знімків з Джоном.

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Тейген і Ледженд вже разом понад 10 років. Вони познайомилися на зйомках кліпу артиста на пісню "Stereo" в 2006 році. У 2013 пара одружилася, а в 2016 в сім'ї знаменитостей народилася дочка Луна Сімона, а згодом телеведуча народила сина в середині травня цього року.

У підписі Кріссі зворушливо публічно привітала коханого.

Вітаю з 40-річчям приголомшливого чоловіка. Найкращий батько, трудоголік, найкращий коханий, найкращий друг, якого я тільки могла собі уявити,

– заявила зірка.

Джон Ледженд також зазначив, що є вдячним за всі 40 років свого життя.

"Цей рік був особливо приголомшливим. Я люблю свою сім'ю, яка зростає. Луна настільки особлива, і я люблю бути її батьком і дивитися, як вона росте як особистість. У нас народився Майлз, і я бачу в ньому стільки себе і не можу дочекатися, щоб побачити, ким він стане. Кріссі – суперзірка", – йдеться у публікації співака на його сторінці в Instagram.



Джон Ледженд і Кріссі Тейген / Instagram / @chrissyteigen



Джон Ледженд і Кріссі Тейген / Instagram / @chrissyteigen



Джон Ледженд і Кріссі Тейген / Instagram / @chrissyteigen



Джон Ледженд і Кріссі Тейген / Instagram / @chrissyteigen