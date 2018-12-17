Крістіна Агілера повторила легендарний образ Мадонни: фотофакт

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Крістіна Агілера повторила образ Мадонни
Крістіна Агілера повторила образ Мадонни / Instagram / @xtina

Американська поп-діва Крістіна Агілера всіляко привертає увагу громадськості. Днями у мережі зірка опублікувала чергові фото, на яких вона постала у легендарному образі Мадонни.

Після тривалої творчої паузи Крістіна Агілера бурхливо ввірвалась до шоу-бізнесу. Співачка дала запальні концерти у США та почала активно вести свій блог в Instagram. 

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Днями зірка опублікувала чергові яскраві фото. Перед камерою 37-річна Крістіна Агілера позувала у чорному корсеті та шкіряній куртці. Зухвалий образ артистка доповнила яскравим макіяжем і зібраним волоссям у пучок. 

Настрій – великих 80-их, – підписала знімки Крістіна Агілера. 

Крістіна Агілера в образі 80-их
Крістіна Агілера в образі 80-их / Instagram

Співачка Крістіна Агілера повторила образ Мадонни
Співачка Крістіна Агілера в зухвалому вбранні / Instagram

У мережі одразу звернули увагу на вбрання американської поп-діви. Крістіна Агілера постала в образі, що дуже нагадував look легендарної співачки Мадонни, яка у 80-ті полюбляла дивувати прихильників яскравими вбраннями та макіяжем. 

Мадонна у 80-ті
Мадонна у 80-ті / Welt

Теги: LifeStyle Музика Мадонна
Джерело: 24 Канал
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