Крістіна Агілера повторила легендарний образ Мадонни: фотофакт

Американська поп-діва Крістіна Агілера всіляко привертає увагу громадськості. Днями у мережі зірка опублікувала чергові фото, на яких вона постала у легендарному образі Мадонни.

Після тривалої творчої паузи Крістіна Агілера бурхливо ввірвалась до шоу-бізнесу. Співачка дала запальні концерти у США та почала активно вести свій блог в Instagram.

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Днями зірка опублікувала чергові яскраві фото. Перед камерою 37-річна Крістіна Агілера позувала у чорному корсеті та шкіряній куртці. Зухвалий образ артистка доповнила яскравим макіяжем і зібраним волоссям у пучок.

Настрій – великих 80-их, – підписала знімки Крістіна Агілера.



Крістіна Агілера в образі 80-их / Instagram



Співачка Крістіна Агілера в зухвалому вбранні / Instagram

У мережі одразу звернули увагу на вбрання американської поп-діви. Крістіна Агілера постала в образі, що дуже нагадував look легендарної співачки Мадонни, яка у 80-ті полюбляла дивувати прихильників яскравими вбраннями та макіяжем.



Мадонна у 80-ті / Welt