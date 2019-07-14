Кронпринцесі Вікторії – 42! Зразковий стиль улюблениці шведів

Ось уже з десяток років кронпринцеса Швеції Вікторія є регенткою монаршого двору. Поки батько – король Карл Густав XVI – не перебуває в резиденції, спадкоємиця престолу виконує чи не всі його обов’язки. Мабуть, брати на свої плечі такі відповідальні справи улюблениця шведів не боїться, адже так готує себе до сходження на королівський трон.

Сьогодні, 14 липня, знаменитій монархині виповнюється 42 роки. З нагоди свята Lifestyle24 вирішив розповісти своїм читачам про те, як одягається одна з найголовніших жінок Швеції та що в її стилі варте наслідування. Бо для скандинавів кронпринцеса Вікторія є не лише уособленням гідної монаршої особи й матері (в неї – двоє дітей: семирічна Естель і трирічний син Оскар), а й місцевою іконою стилю.

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Весільна сукня

Мабуть, серйозно оцінювати вбрання відомої шведки тамтешні й світові таблоїди почали саме з цього моменту. Адже за церемонією вінчання кронпринцеси Вікторії та її чоловіка – тренера Даніеля Вестлінга – спостерігали півмільярда глядачів! Відбулась урочиста подія 19 червня 2010 року і стало одним з найрозкішніших в історії королівських родин.

Як зазвичай буває, об’єктом пристрасного обговорення стала весільна сукня майбутньої королеви. Її для спадкоємиці трону виготовив місцевий дизайнер Par Engsheden. Для плаття він обрав шовк, з якого пошив не лише його, а й п’ятиметровий шлейф, що його майбутній королеві несли троє дівчаток.



Кремове плаття для Вікторії пошив шведський дизайнер Par Engsheden / Zimbio

Доповнила кремову сукню принцеси тіара, яку її мати, королева Сильвія, а також матір Карла Густава Сибілла, надягали на свої весілля. До речі, саме такий головний убір та довгі пишні сукні Вікторія підбирає на звані вечері, які влаштовують безпосередньо в королівському палаці Швеції, що розташований у Стокгольмі, або при таких же дворах інших монархій.



Весільну сукню кронпринцеси доповнила вишукана тіара / Wordpress

Офіційні заходи

З’явитись у дрес-коді королівських балів чи вечірок на ділові зустрічі не годиться. Адже події цього роду диктують свою моду, в якій кронпринцеса Вікторія також обізнана. Тому для таких випадків престолонаступниця обирає елегантні блузи, костюми чи спідниці.

Один із яскравих прикладів, який підтвердив доречність стилю майбутньої королеви, – відкриття після реконструкції Шведського національного музею, що відбулось у жовтні минулого року. Туди монархиня одягла піджак і штани кольору курної троянди, а до них підібрала такого ж тону блузу й туфлі. Вийшло вишукано й бездоганно!

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На відкриття Шведського національного музею кронпринцеса Вікторія прийшла у костюмі / Getty Images

Як мама

За своєю матір’ю – королевою Сильвією – кронпринцеса Вікторія надягнула не лише весільну тіару. На бізнес-зустрічі в Японії, яку монархиня здійснила два роки тому, вона з’явилась вбраною у темно-синю сукню в червоний горох та зі смугастими рукавами. У такому ж платті під час одного з королівських візитів 1978-ого року з’явилась її мама. Як бачимо, навіть у монархічних родинах є улюблені речі, які своєї актуальності не втрачають десятиліттями.



Кронпринцеса Вікторія у сукні в горошок (квітень, 2017 рік) / Hello Magazine



А в такому ж платті у 1978 році на люди з’явилась мама принцеси Сильвія / Hello Magazine

Прогулянки

От де справді можна дати волю своїм бажанням, вийнявши з шафи легкий одяг casual, так це під час прогулянок. Адже в сукні чи діловому костюмі в гірський похід не вирушиш. Так подумала і кронпринцеса Вікторія, яка минулого літа в національний парк Стенсхувуд одягнула джинси, білу футболку та взула кросівки. До речі, схожий образ майбутня королева на початку червня обрала для відвідин ландшафту Гастрікленд.

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Джинси, футболка й кросівки – чудовий лук для прогулянки / Getty Images

Мабуть, престолонаступниця полюбляє і зимовий відпочинок, який організовує разом зі своїм чоловіком та двома дітьми. Чи не мило виглядають усі четверо на цій різдвяній листівці? Під таким зимовим вбранням навряд чи ділові костюми або вечірні наряди.



Зимовий образ кронпринцеси Вікторії та її сім’ї (грудень, 2017 рік) / Marie Claire