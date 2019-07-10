Кросівки з кави: як виглядає водонепроникне взуття з Фінляндії

Світ потерпає від температурних катаклізмів, тому дедалі більше людей задумується над екологією. Долучаються і бренди, які створюють вироби з вторинної сировини. Серед них – фінська компанія Rens, яка вигадала оригінальну технологію зі створення кросівок.

Як повідомляє компанія з фінансування творчих проектів Kickstarter, для виготовлення кросівок науковці використали звичайну кавову гущу. Саму технологію розробники не розсекречують, однак зізнаються, що розпочали прибутковий проект через надмірну кількість відходів із кав'ярень, які ніде не використовуються, як вторсировина.

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Представники Rens вже анонсували, скільки переваг матиме їхній виріб. Окрім сучасного дизайну та екологічності, взуття має водонепроникну властивість. Для експерименту вони запропонували звичайним перехожим взути кросівки та стати у ємність, наповнену водою. Всі учасники експерименту були вражені, адже їхні шкарпетки залишились сухими.

Ми виготовляємо кросівки з кави. Ваш улюблений ранковий напій тепер стане красивим і перетвориться на 100% водонепроникним взуттям,

– зазначили у компанії Rens.

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Окрім цього, розробники зізнались, що на виготовлення однієї пари стильних кросівок витрачається 21 горнятко кавової гущі. Завдяки екологічному матеріалу ноги власників кросівок не будуть пітніти, а сама тканина буде швидко висихати після прання.

Для втілення проекту бренд затратив 19 тисяч доларів. Наразі прибутки компанії перевищили 140 тисяч доларів. Перші кросівки поступлять у продаж вже у листопаді 2019 року. Їхня вартість становитиме 140-160 доларів.