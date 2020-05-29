Популярна українська акторка, переможниця шоу "Танці з зірками 2019" стала головною героїнею нового українського реаліті-шоу "Холостячка".

Під час пост-шоу десятого сезону "Холостяка" стало відомо, що телеканал "СТБ" розпочинає роботу над новим проєктом під назвою "Холостячка". Це перше шоу на українському телебаченні, у якому чоловіки боротимуться за серце жінки.

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Що відомо про шоу "Холостячка"?

Цієї осені на "СТБ" транслюватимуть новий формат проєкту "Холостяк", який вже встигли полюбити українські телеглядачі. Саме на їх численні прохання творці шоу вирішили дати шанс чоловікам поборотися за серце однієї з найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу.

Головна героїня "Холостячки" – Ксенія Мішина

Дівчина поділилася цією новиною на особистій сторінці в інстаграмі. У дописі вона зазначила, що ми живемо в країні, де чоловіки та жінки мають однакові права. Ми можемо займати однакові посади, досягати висот, маємо право голосу. Ми живемо в прекрасний час великих можливостей.

""СТБ" оголосив новий проект, в якому шукати своє кохання буде не чоловік, а жінка. Я стала першою українською "холостячкою". Для мене це і честь, і хвилювання. Так, я дійсно вірю, що кохання можна зустріти всюди. Зокрема, на проєкті. Я звикла до камер. Вони – величезна частина мого життя. Але цього разу на екрані ви побачите не роль, яку я буду грати, а мене справжню. Звичайно, що хвилююся, адже доведеться відкриватися перед мільйонами глядачів. Сподіваюся на вашу підтримку, теплі слова і до зустрічі зовсім скоро", – написала в дописі Ксенія.