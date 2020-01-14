Ксенія Мішина дозволила сину кардинально змінити імідж: фото

Популярна українська акторка, переможниця телепроєкту "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина після довгих вмовлянь сина погодилася на експеримент по зміні його стилю. Результати вона без вагань показала у мережі.

Згідно зі знімком, який вона опублікувала на офіційній інстаграм-сторінці, її 7-річний син Платон перефарбував волосся у синій колір. Фото результатів експерименту Ксенія Мішина зробила у ліфті. Ймовірно, зіркова матуся вже звикла до нового іміджу сина, адже на світлині щасливо усміхається поряд з нащадком. Видно, що і син Мішиної задоволений своїм перевтіленням: тепер у нього є стильна зачіска та яскраве волосся.

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"Я здалась. Після численних прохань і умовлянь цього хлопчика, я погодилася на експеримент зі зміни стилю і кольору волосся... Готуюся тепер до розмов з директоркою і класним керівником. Але все ж не передати рівень щастя і радісних криків", – поділилась вона.



Ксенія Мішина дозволила сину змінити імідж / Instagram / @misha.k.ua

Ксенія сама часто вдається до нестандартних та цікавих експериментів із зовнішністю. Нещодавно вона опублікувала фото, на яких позувала в образі ретро-діви з серіалу "Династія". У рекламному проєкті журналу Jet Setter та ювелірного бренду Bvlgari також взяли участь Володимир Остапчук, Анна Різатдінова та Володимир Остапчук.

Як вам Мішина з 80-их? Як на мене, вийшло дуже цікаво та незвичайно, не дивлячись на те, що я залишаюся прихильницею довгого волосся,

– прокоментувала знімки акторка.



Ксенія Мішина / Instagram / @misha.k.ua



Ксенія Мішина в образі ретро-діви / Instagram / @misha.k.ua