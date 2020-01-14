Ксенія Мішина дозволила сину кардинально змінити імідж: фото
Популярна українська акторка, переможниця телепроєкту "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина після довгих вмовлянь сина погодилася на експеримент по зміні його стилю. Результати вона без вагань показала у мережі.
Згідно зі знімком, який вона опублікувала на офіційній інстаграм-сторінці, її 7-річний син Платон перефарбував волосся у синій колір. Фото результатів експерименту Ксенія Мішина зробила у ліфті. Ймовірно, зіркова матуся вже звикла до нового іміджу сина, адже на світлині щасливо усміхається поряд з нащадком. Видно, що і син Мішиної задоволений своїм перевтіленням: тепер у нього є стильна зачіска та яскраве волосся.
До теми: Ксенія Мішина замилувала мережу фотографією з сином
"Я здалась. Після численних прохань і умовлянь цього хлопчика, я погодилася на експеримент зі зміни стилю і кольору волосся... Готуюся тепер до розмов з директоркою і класним керівником. Але все ж не передати рівень щастя і радісних криків", – поділилась вона.
Ксенія Мішина дозволила сину змінити імідж / Instagram / @misha.k.ua
Ксенія сама часто вдається до нестандартних та цікавих експериментів із зовнішністю. Нещодавно вона опублікувала фото, на яких позувала в образі ретро-діви з серіалу "Династія". У рекламному проєкті журналу Jet Setter та ювелірного бренду Bvlgari також взяли участь Володимир Остапчук, Анна Різатдінова та Володимир Остапчук.
Як вам Мішина з 80-их? Як на мене, вийшло дуже цікаво та незвичайно, не дивлячись на те, що я залишаюся прихильницею довгого волосся,
– прокоментувала знімки акторка.
Ксенія Мішина / Instagram / @misha.k.ua
Ксенія Мішина в образі ретро-діви / Instagram / @misha.k.ua
Учасники "Танців з зірками 2019" у ретро-образах / Instagram / @anna_rizatdinova